«Как женщина после родов»: Костомаров опубликовал новое видео с тренировки Костомаров опубликовал новое видео с тренировки ног после ампутации

Фото: Соцсети

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) видео из спортзала. На кадрах он тренирует приводящие мышцы с протезами на ногах и шутит, что занимается, как женщина после родов.

Как женщина после родов. Занимаюсь мышцами приводящими. Непросто дается, — сказал Костомаров.

Ранее Костомаров поделился видео, на котором он занимается в тренажерном зале после ампутации ног и кистей рук. Фигурист признался, что реабилитация дается ему нелегко, но тренировки отвлекают «от всего происходящего в жизни».

Спортсмен уже уверенно ходит по лестнице и беговой дорожке, а коллеги ждут его на льду. Так, олимпийская чемпионка Татьяна Навка в интервью NEWS.ru призналась, что Костомаров, возможно, будет первым спортсменом, который вернется к соревнованиям с такими травмами.

6 июля Костомарова выписали из больницы. На видео из медучреждения он поблагодарил медиков за спасенную жизнь, жену и брата — за то, что ухаживали за ним. Спортсмен добавил, что его спасли лучшие врачи, которые также помогли с реабилитацией.