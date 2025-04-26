Фигуристка Косторная объявила важную новость своим фанатам Фигуристы Косторная и Куница объявили, что ждут ребенка

Фото: Fabrizio Carabelli/Ipa Sport / I/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская фигуристка Алена Косторная в своем Telegram-канале объявила, что готовится стать матерью. Отцом ребенка является партнер спортсменки Георгий Куница.

Косторная выложила в свой канал видеозапись вместе с избранником. На ролике пара стоит на льду спиной к оператору. В один из моментов спортсмены надевают кепки с надписями «Mom» и «Dad». Финалом видео стала демонстрация результатов УЗИ фигуристки.

Спортсменка выступает в парном катании с 2023 года. Тогда же Косторная и Куница заняли девятое место на чемпионате России. В прошлом году фигуристы проинформировали, что пропустят два следующих сезона.

На данный момент Косторной 21 год, а Кунице — 22 года. Сама фигуристка пик славы пережила в 2020 году, когда стала чемпионкой Европы и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании.

Ранее известная российская фигуристка Евгения Медведева сравнила свои доходы в период активных выступлений с нынешними заработками, отметив, что в настоящее время ее финансовое положение существенно лучше. При этом она призналась, что раньше деньги представляли собой приятное дополнение к основным достижениям, теперь же они стали основой всего.