«Ей нельзя подходить к бортику»: Тутберидзе запретили выходить на лёд в США Ребекка Стэмп заявила, что Тутберидзе нельзя будет находиться на льду на катке в США

Этери Тутберидзе / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Ребекка Стэмп, управляющая катка в городе Норвуд (агломерация Большой Бостон, штат Массачусетс, США - NEWS.ru) заявила, что российскому тренеру Этери Тутберидзе нельзя будет находиться на льду и стоять у бортика на их катке, сообщает Reddit. Ранее стало известно, что Тутберидзе отправится в США к дочери Диане Дэвис, выступающей в танцах на льду с Глебом Смолкиным.

Мы ожидаем, что Этери как родитель будет соблюдать правила нашего клуба. Вы все знакомы с политикой касательно отношения родителей на катке. Ей нельзя будет находиться на льду и стоять у бортика, — сказала Стэмп.

На катке в Норвуде работает хореограф Бенуа Ришо. Сообщается, что он будет ставить новые программы Дэвис и Смолкину.

Ранее сообщалось, что тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе является главным врагом американцев. По его мнению, это может повлиять на её дальнейшую карьеру.