Гороскоп на 24 апреля: Деву ждут проекты, Весов — отпуск вне очереди

Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака советует каждому выделить время на освоение новых навыков, особенно в сфере современных технологий. Этот день просто создан для творческих натур — вдохновение будет литься рекой, а свежие идеи появятся сами собой. Завершите день прогулкой по новому маршруту, это подарит массу впечатлений и, возможно, откроет то, что долго было спрятано от ваших глаз.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овна советует поменьше есть жирного и вредного. Ответ на мучивший вас вопрос подскажут родные или друзья. А еще этот день отлично подходит для походов по магазинам. Даже очень дорогую вещь можно покупать смело — она будет качественной и прослужит вам долгие годы.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельца говорит, что пора брать инициативу в свои руки. Используйте любой шанс показать, на что вы способны. Начальство ждет от вас большей активности в работе. А дома вы встретите понимание и поддержку. Не бойтесь рассказать о том, что вас тревожит, и проведите вечер в кругу семьи.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов обещает, что любое дело в этот день будет спориться у вас в руках. Не упустите момент, чтобы блеснуть своими талантами. Творческие люди смогут удивить и себя, и окружающих свежими задумками. А еще возможна встреча со старыми приятелями. День хорош и для новых знакомств.

Рак

Гороскоп на сегодня для Рака предсказывает, что неприятная ситуация на службе скоро разрешится, и именно так, как вы хотели. Но потом вы поймете, что все оказалось совсем не таким, как вам казалось. Кто-то из сослуживцев действует у вас за спиной, так что не верьте первому встречному. Снять стресс поможет прогулка на улице. Позовите с собой любимого человека.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лев

Гороскоп на сегодня для Льва сообщает, что день пройдет под знаком мелких дел и поручений. Может показаться, что вы зря теряете время. Но это не так: выполняя эти мелочи, вы сможете подружиться с нужными людьми. Многие спорные вопросы удастся решить. Вечером лучше всего посмотреть кино или сходить в театр.

Дева

Гороскоп на сегодня для Девы предупреждает, что вас ждут необычные ситуации, которые потребуют быстрого вмешательства. Не бойтесь ошибиться — правильное решение придет само собой. На работе заметят вашу хватку и доверят вам новый интересный проект. А вечером домашние могут удивить, предложив провести время в непривычной обстановке.

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов: вам может казаться, будто вы одиноки, но это не так. Близкие просто ждут, когда вы сделаете первый шаг. Возьмите внеочередной отпуск — коллеги отнесутся с пониманием. Вам, правда, нужна небольшая передышка, чтобы набраться сил перед новыми задачами. И не забывайте о своем здоровье.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпиона говорит, что ваша самоуверенность зашкаливает. Это чувство поможет вам провернуть сложные деловые проекты. Партнеры почувствуют вашу уверенность, и доверие к вам вырастет сразу на несколько пунктов. Держитесь подальше от алкоголя — сегодня очень важно мыслить ясно.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельца разрешает смело браться за любые трудные задачи. День будет очень продуктивным и подарит много новых впечатлений. Ждите приятных сюрпризов, но и сами порадуйте кого-то из близких. Радость от того, что вы сделали приятное другому, будет не меньше, чем от полученного подарка. Будьте непредсказуемыми и жизнерадостными — этот день точно сложится удачно.

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерога обещает день, полный хороших эмоций, и во многом благодаря кому-то из вашего окружения. Настроение будет отличным, и вы сможете увидеть что-то хорошее в любой ситуации. Возможно, решатся важные вопросы. Но будьте осторожны — есть риск получить травму.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолея говорит, что вы можете получить важные вести о своей работе. Не спешите верить новостям из непроверенных источников — это может быть обманом. Сохраняйте спокойствие и холодный рассудок, когда будете разбирать информацию. Вечер посвятите семье и детям.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб предвещает возможность сменить рабочую обстановку. Вас может ждать долгожданное повышение или выгодное предложение о сотрудничестве. Не отказывайтесь сразу — для вас настало время перемен. Перед вами откроются такие перспективы, на которые вы даже не рассчитывали в ближайшем будущем.

