22 апреля 2026 в 20:09

Гороскоп на 23 апреля: Девам справиться с задачами, а Весам решить проблемы

Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака обещает день, удачный для тех, кто привык действовать и добиваться своего. Звезды говорят, что сейчас откроются лучшие возможности для самых смелых замыслов. А еще сегодня отличная атмосфера для работы и творческих идей. Любое дело, которое вы начнете в это время, скорее всего, выстрелит. Но помните: каждый шаг надо обдумывать, не бросайтесь в омут с головой и не рискуйте понапрасну.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овна говорит, что у вас вдруг могут проснуться способности, о которых вы и не знали. Родные удивятся таким переменам. А еще ваша физическая сила сегодня позволит сделать гораздо больше запланированного.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельца советует не начинать долгие поездки — путешествие лучше перенести на другой день, чтобы не влипнуть в неприятности. Вспомните про свои таланты: рисовать, читать или вышивать сейчас будет очень кстати. Вы много работали, так что постарайтесь побыть с семьей и детьми.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов предупреждает: не поддавайтесь лени. Даже если вы устали и много трудились, расслабляться рано. Чтобы добиться своего, придется пройти через новые трудности. Но помните: все плохое скоро закончится, а впереди ждут открытия и победы.

Рак

Гороскоп на сегодня для Рака рекомендует провести день дома с близкими и уделить внимание детям, которые очень ждут этого. На работе все складывается хорошо, коллеги с радостью помогут в любых проектах. Вообще сегодня отличный день для общения с разными людьми, и кто-то из них потом поможет вам продвинуться по службе.

Лев

Гороскоп на сегодня для Льва просит быть очень осторожным, чтобы не получить травму или не попасть в аварию. Лучше остаться дома в тишине и не ходить в людные места. В кругу семьи можно сделать те домашние дела, которые вы давно откладывали. Это успокоит вас и поможет наладить отношения с родными.

Дева

Гороскоп на сегодня для Девы обещает много сложных задач. Но как бы трудно ни было, вы со всем справитесь. Главное — не паниковать и верить в себя. Не злитесь по пустякам, держите фокус на главном, не отвлекайтесь на мелочи. С близкими могут быть моменты недопонимания, да и с деньгами не все гладко. Но это все временно, так что не вешайте нос.

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов говорит, что этот день создан, чтобы разобраться с давними проблемами, решение которых вы долго откладывали. Старайтесь не есть в незнакомых местах, но от новых впечатлений не отказывайтесь. Вечером хорошо бы сходить в театр или кино. На работе возможны сложности: разговор с начальником может расстроить, особенно если у вас есть недоброжелатели. Не торопитесь с решениями — все хорошенько обдумайте.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпиона предупреждает, что день может быть беспокойным, вы не сможете собраться с мыслями. Не переживайте, это ненадолго. Найдите время для творчества, чтобы вернуть силы и душевный покой. Задача, которая кажется невыполнимой, решится, если вы не бросите дело и будете работать дальше. На работе произойдет что-то важное, а дома все будет спокойно.

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельца предостерегает: окружающие попытаются втянуть вас в свои ссоры. Не поддавайтесь, уходите от конфликтов и на работе, и дома. Держите эмоции в узде и не давайте обещаний, которые потом могут вам навредить. Спокойствие и холодная голова сегодня принесут удачу во всем.

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерога сулит много коротких поездок, которые к вечеру вымотают вас. Не забывайте вовремя есть и отдыхать. Есть риск простудиться, так что берегите здоровье. Задания начальника отвлекут от ваших дел, но в итоге вы все успеете.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолея говорит: если у вас есть тайна, сейчас самый подходящий момент рассказать о ней тем, кому это нужно. Не бойтесь, что осудят, — родные поймут. Если будете дальше скрытничать, проблем не избежать, так что лучше прояснить все недоразумения поскорее.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб предупреждает об испытании вашей стойкости. Ваши рабочие навыки могут поставить под сомнение. Не позволяйте другим манипулировать собой. Вечером лучше побыть с семьей — близкие помогут вам восстановиться после тяжелого дня. Когда день выдался сложным, очень важно привести мысли и чувства в порядок.

Ранее мы рассказывали, белить или не белить стволы деревьев весной.

Читайте также
Гороскоп на 22 апреля: Близнецам искать доход, а Львам — делать покупки
Семья и жизнь
Гороскоп на 22 апреля: Близнецам искать доход, а Львам — делать покупки
Гороскоп на 21 апреля: Весы думают о доме, Скорпионы проявят бдительность
Семья и жизнь
Гороскоп на 21 апреля: Весы думают о доме, Скорпионы проявят бдительность
Гороскоп на 20 апреля: Львам уступать, а Скорпионам проверять информацию
Семья и жизнь
Гороскоп на 20 апреля: Львам уступать, а Скорпионам проверять информацию
Бирюза: магические и лечебные свойства камня, кому подходит по гороскопу
Семья и жизнь
Бирюза: магические и лечебные свойства камня, кому подходит по гороскопу
Психолог раскрыла, почему россияне стали массово верить в потустороннее
Общество
Психолог раскрыла, почему россияне стали массово верить в потустороннее
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

