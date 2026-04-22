Гороскоп на 23 апреля: Девам справиться с задачами, а Весам решить проблемы

Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака обещает день, удачный для тех, кто привык действовать и добиваться своего. Звезды говорят, что сейчас откроются лучшие возможности для самых смелых замыслов. А еще сегодня отличная атмосфера для работы и творческих идей. Любое дело, которое вы начнете в это время, скорее всего, выстрелит. Но помните: каждый шаг надо обдумывать, не бросайтесь в омут с головой и не рискуйте понапрасну.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овна говорит, что у вас вдруг могут проснуться способности, о которых вы и не знали. Родные удивятся таким переменам. А еще ваша физическая сила сегодня позволит сделать гораздо больше запланированного.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельца советует не начинать долгие поездки — путешествие лучше перенести на другой день, чтобы не влипнуть в неприятности. Вспомните про свои таланты: рисовать, читать или вышивать сейчас будет очень кстати. Вы много работали, так что постарайтесь побыть с семьей и детьми.

Гороскоп на 23 апреля: Овнам ждать талантов, а Тельцам отложить дорогу Фото: Shutterstock/FOTODOM

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов предупреждает: не поддавайтесь лени. Даже если вы устали и много трудились, расслабляться рано. Чтобы добиться своего, придется пройти через новые трудности. Но помните: все плохое скоро закончится, а впереди ждут открытия и победы.

Рак

Гороскоп на сегодня для Рака рекомендует провести день дома с близкими и уделить внимание детям, которые очень ждут этого. На работе все складывается хорошо, коллеги с радостью помогут в любых проектах. Вообще сегодня отличный день для общения с разными людьми, и кто-то из них потом поможет вам продвинуться по службе.

Лев

Гороскоп на сегодня для Льва просит быть очень осторожным, чтобы не получить травму или не попасть в аварию. Лучше остаться дома в тишине и не ходить в людные места. В кругу семьи можно сделать те домашние дела, которые вы давно откладывали. Это успокоит вас и поможет наладить отношения с родными.

Гороскоп на 23 апреля: Львам беречь себя, а Близнецам не лениться Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дева

Гороскоп на сегодня для Девы обещает много сложных задач. Но как бы трудно ни было, вы со всем справитесь. Главное — не паниковать и верить в себя. Не злитесь по пустякам, держите фокус на главном, не отвлекайтесь на мелочи. С близкими могут быть моменты недопонимания, да и с деньгами не все гладко. Но это все временно, так что не вешайте нос.

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов говорит, что этот день создан, чтобы разобраться с давними проблемами, решение которых вы долго откладывали. Старайтесь не есть в незнакомых местах, но от новых впечатлений не отказывайтесь. Вечером хорошо бы сходить в театр или кино. На работе возможны сложности: разговор с начальником может расстроить, особенно если у вас есть недоброжелатели. Не торопитесь с решениями — все хорошенько обдумайте.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпиона предупреждает, что день может быть беспокойным, вы не сможете собраться с мыслями. Не переживайте, это ненадолго. Найдите время для творчества, чтобы вернуть силы и душевный покой. Задача, которая кажется невыполнимой, решится, если вы не бросите дело и будете работать дальше. На работе произойдет что-то важное, а дома все будет спокойно.

Гороскоп на 23 апреля: Ракам быть с семьей, а Стрельцам избегать ссор Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельца предостерегает: окружающие попытаются втянуть вас в свои ссоры. Не поддавайтесь, уходите от конфликтов и на работе, и дома. Держите эмоции в узде и не давайте обещаний, которые потом могут вам навредить. Спокойствие и холодная голова сегодня принесут удачу во всем.

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерога сулит много коротких поездок, которые к вечеру вымотают вас. Не забывайте вовремя есть и отдыхать. Есть риск простудиться, так что берегите здоровье. Задания начальника отвлекут от ваших дел, но в итоге вы все успеете.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолея говорит: если у вас есть тайна, сейчас самый подходящий момент рассказать о ней тем, кому это нужно. Не бойтесь, что осудят, — родные поймут. Если будете дальше скрытничать, проблем не избежать, так что лучше прояснить все недоразумения поскорее.

Гороскоп на 23 апреля: Девам справиться с задачами, а Весам решить проблемы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб предупреждает об испытании вашей стойкости. Ваши рабочие навыки могут поставить под сомнение. Не позволяйте другим манипулировать собой. Вечером лучше побыть с семьей — близкие помогут вам восстановиться после тяжелого дня. Когда день выдался сложным, очень важно привести мысли и чувства в порядок.

