Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака обещает день, полный эмоций. В это время легко могут случиться разные недоразумения между людьми, из-за чего не исключены ссоры и споры. Постарайтесь вести себя спокойно, не торопитесь с решениями и не делайте необдуманных поступков. А еще точный гороскоп на сегодня советует сохранять внутреннее равновесие, самообладание и вежливость в общении. Это поможет вам достойно преодолеть любые проблемы.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овна сулит удачу во всех начинаниях. Чтобы стать победителем, вам нужно лишь не лениться. Но среди радостей этого дня есть риск не заметить, как кто-то захочет вас обмануть. И этот человек будет тем, кому вы полностью доверяете. Если поймете, что вас обманули, сразу же публично укажите на обманщика, чтобы он больше не мешал вам.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельца говорит, что вас будет мучить нетерпение, из-за чего другие станут посмеиваться, шептаться за спиной и распускать слухи. Вряд ли получится этого избежать, так что постарайтесь отнестись к этому спокойно. Помните поговорку: «Собака лает — караван идет». Вечером обязательно отдохните. Если не хотите много тратить, проведите время в одиночестве.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов советует просто наблюдать за всем со стороны. Всеми силами уходите от ссор, особенно если спорят ваши родные. Не начинайте выяснение причин — так станет только хуже. Лучше займитесь поиском дополнительного заработка. Вы найдете хороший вариант быстрее, чем ожидаете.

Гороскоп на 22 апреля: Близнецам искать доход, а Львам — делать покупки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рак

Гороскоп на сегодня для Рака предупреждает: не верьте чужим словам о других людях. Чтобы понять сослуживца или нового знакомого, поговорите с ним сами, и вы поймете гораздо больше. Для любовных приключений сейчас неподходящее время. Также есть вероятность, что вы смените работу.

Лев

Гороскоп на сегодня для Льва сулит много событий внутри семьи. Особенно тяжело придется творческим людям. Но этот день богат энергией, так что Львы легко справятся со всеми трудностями. К тому же вам будет дано красноречие, и вы найдете общий язык с кем угодно. А еще сегодня хорошо делать большие покупки, которые прослужат вам долго.

Дева

Гороскоп на сегодня для Девы советует не ссориться ни дома, ни на службе. Спор с родными может перерасти в большую проблему, которую трудно будет уладить. В новых рабочих проектах смело ждите помощи от тех, кто разделяет ваши взгляды. Этот день отлично подходит, чтобы начать ремонт: все ваши труды и затраты принесут только радость.

Гороскоп на 22 апреля: Козерогам перенести встречи, а Рыбам — выбрать друзей Фото: Shutterstock/FOTODOM

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов говорит, что вы вступаете в хорошее время для воплощения задуманного. У вас хватит сил и энергии добиться целей. Но будьте внимательны в разговорах, не обещайте того, что не сделаете. Беседы с важными людьми сложатся удачно, ваше положение в обществе укрепится.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпиона: большая часть забот будет касаться денег. Возможно, придется решать вопрос о переезде. Не ввязывайтесь в проекты, где другие уже проиграли, — успеха почти не будет. В разговорах с партнерами не болтайте лишнего, иначе ваши слова обратят против вас.

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельца обещает хорошее настроение, а встречи с близкими или друзьями будут очень теплыми. Сейчас вообще отличное время для новых шагов: поездок, новых знакомств, спорта и перемен в жизни. Сегодня смело покупайте то, о чем давно мечтали, — все сложится удачно.

Гороскоп на 22 апреля: Скорпионам молчать, а Стрельцам — покупать мечту Фото: Shutterstock/FOTODOM

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерога: вас будут мучить перепады настроения. От страха вы перейдете к восторгу, а радость сменится унынием. Из-за этого окружающим будет трудно вас понять. Чтобы избежать потерь в делах или ссор, перенесите все важные встречи на другой день.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолея: день хорош для переговоров. Новые люди и партнеры дадут вам свежий опыт и знания. Сейчас удачное время для больших покупок. Творческих людей сегодня ждет успех во всех рабочих делах.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб советует реально оценивать свои силы. Это поможет сохранить душевное равновесие и не выгореть. Также внимательно выбирайте приятелей, потому что среди них могут быть те, кто хочет вами воспользоваться.

