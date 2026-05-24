Гороскоп на неделю с 25 мая: что ждет каждый знак зодиака?

В период с 25 по 31 мая 2026 года не бойтесь начинать новые дела и без лишних сомнений брать на себя ответственность за важные шаги. Вас ждет участие в интересных событиях, которые приведут к полезным знакомствам и укрепят ваше материальное положение. Однако имейте в виду: далеко не каждый из вашего окружения действует бескорыстно — отдельные люди могут попытаться извлечь выгоду для себя с вашей помощью. Вы покажете себя прекрасным организатором даже в тех областях, где раньше не приходилось работать. Ваше начальство обязательно это заметит и достойно отблагодарит за старания. Не проходите мимо тех, кому действительно нужна ваша помощь.

Гороскоп на неделю с 25 мая для Овна

Первые дни недели окажутся для Овнов очень деятельными. Задачи, которые давно висели грузом, и невыполненные обещания потребуют срочного решения. Не стесняйтесь звать на помощь товарищей по работе или приятелей — они обязательно подставят плечо. В субботу и воскресенье вполне вероятна интересная встреча или просто удачное стечение обстоятельств.

Гороскоп на неделю с 25 мая для Тельца

На этой неделе Тельцам лучше всего взяться за те проекты, которые все время откладывались в долгий ящик. Деловые переговоры и подписание документов пройдут гладко, ведь ваши умения и личные черты характера получат заслуженную оценку. Кроме того, это отличное время для романтики и внезапных знакомств.

Гороскоп на неделю с 25 мая для Близнецов

Близнецы на этой неделе окажутся в центре всеобщего внимания. Окружающие станут приходить к вам за советом и поддержкой. Не отказывайте им в этом. Мечтайте смелее, в эти дни самое заветное вполне может стать реальностью. Наступает хороший момент для объединения с деловыми партнерами, и финансовый успех не заставит себя долго ждать.

Гороскоп на неделю с 25 мая для Рака

У Раков стартует очень удачный период — на протяжении недели любое дело, за которое вы возьметесь, начнет приносить доход. Подумайте как следует, чего вам хочется больше всего, и приступайте к действиям. Не опасайтесь обращаться за помощью к людям со связями — они помогут исполнить ваши желания.

Гороскоп на неделю с 25 мая для Льва

Сейчас Львы могут без страха идти на оправданный риск — результат не заставит себя ждать. В выходные дни гороскоп рекомендует провести время в кругу хороших друзей или родственников. Весьма вероятны новые знакомства, которые укрепят ваше финансовое положение и заложат основу для будущих побед.

Гороскоп на неделю с 25 мая для Девы

Девам сейчас не стоит торопиться с выводами и решениями. Каждый шаг нужно хорошенько обдумать. Следите, чтобы не ввязаться в споры и ссоры. На этой неделе лучше держать нейтралитет. Выходные же посвятите тем занятиям, которые доставляют вам удовольствие.

Гороскоп на неделю с 25 мая для Весов

Для Весов эта неделя пройдет под знаком активного общения, что может привести как к плюсам, так и к минусам. Есть риск потратить уйму времени на пустые разговоры и забросить свои прямые обязанности. В рабочие дни старайтесь вести себя сдержаннее, а вот в субботу и воскресенье встречи с друзьями будут очень даже кстати.

Гороскоп на неделю с 25 мая для Скорпиона

Скорпионам стоит помириться с теми, с кем вы в ссоре. Проявите инициативу сами и сделайте первый шаг — это покажет вашу внутреннюю силу. Во второй половине недели обходите стороной сомнительные мероприятия, чтобы не лишиться денег.

Гороскоп на неделю с 25 мая для Стрельца

У Стрельцов начинается размеренный и спокойный период. Не ставьте себе слишком высоких целей — лучше используйте это время для отдыха и размышлений о себе. В субботу и воскресенье гороскоп на неделю с 25 по 31 мая рекомендует побыть с родными — организуйте семейное застолье или просто совместный досуг, это вернет вам душевное равновесие.

Гороскоп на неделю с 25 мая для Козерога

Для Козерогов наступает благоприятное время, чтобы уладить вопросы в личной жизни. Вы умеете быть тактичным и находить нужные слова. Ваша вторая половинка это оценит и с радостью пойдет на уступки. В выходные ждите приятных новостей.

Гороскоп на неделю с 25 мая для Водолея

Водолеям предстоит неделя, которая подходит для крупных трат и любых вложений денег. Прислушивайтесь к своей интуиции. Во второй половине недели вас ждут деловые встречи, будьте готовы показать все свои профессиональные навыки. Скорее всего, вы получите поддержку от влиятельных людей.

Гороскоп на неделю с 25 мая для Рыб

Для Рыб этот период сулит хорошие перемены в работе и учебе. Ждите заметного притока денег. Скоро рядом с вами окажется человек с влиянием, который поможет реализовать ваши амбициозные планы. Не упустите шанс на выгодное сотрудничество.

