Гороскоп на 24 мая: Тельцов ждет успех, Близнецов — дорога

Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака предупреждает: из‑за постоянных нагрузок ваши силы могут быть на пределе, и многим очень нужен полноценный отдых. Точный гороскоп на сегодня говорит, что день выйдет неоднозначным в личных отношениях. Новые знакомства вряд ли вас порадуют, так что лучше сразу прояснить все, чтобы не тратить время на бесперспективные связи. Удивительно, но тот, кто способен стать вашей главной опорой, находится ближе, чем вы думаете. Присмотритесь к своим близким — именно там можно найти ту поддержку, которая так необходима.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овна советует не бояться неизведанного. Сегодня вы почувствуете желание не просто изменить свой путь, а внести в жизнь что‑то совершенно непривычное для вас. Овны захотят обновить гардероб или поменять работу. Любые перемены сейчас пойдут только на пользу. Вам нужно чуть больше смелости и решимости.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельца сообщает, что начинается удачное время в работе. У вас могут появиться выгодные предложения или намеки на то, как достичь большего успеха. Но как вы используете эти шансы, зависит только от вас. А еще этот день отлично подходит для веселья и встреч с друзьями. Договаривайтесь о встречах или проводите время в приятной компании.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов обещает, что это прекрасный день, чтобы отправиться в путешествие или совершить новые открытия. Свежие идеи лучше всего сформируются именно в дороге. Поезжайте куда‑нибудь, но будьте осторожны с деньгами — есть риск потерять крупную сумму. Обязательно перепроверьте все документы, потому что у многих возникнут трудности с деловыми бумагами.

Гороскоп на 24 мая: Девам — не падать духом, Весам — не ждать помощи Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

Рак

Гороскоп на сегодня для Рака говорит, что этот день можно провести в заботах о родных, домашних делах и семейных вопросах. Здоровье питомцев, отношения между родителями и детьми — вот что потребует много сил. Не забывайте о работе, но не ставьте ее на первое место. Многие проблемы реально решить по телефону, постарайтесь организовать свои дела так, чтобы не ходить никуда лично.

Лев

Гороскоп на сегодня для Льва предупреждает: с утра вы можете увязнуть в рутине и мелких задачах, которые будут копиться. С одной стороны, вы успеете многое, с другой — к вечеру это приведет к выгоранию. Будьте готовы к разговору, где кто‑то вас упрекнет, и справедливо. Крупные траты лучше отложить.

Дева

Гороскоп на сегодня для Девы замечает, что многие представители знака могут пасть жертвой пессимизма. Не поддавайтесь панике и тревоге. Соберите все силы и найдите повод порадоваться. Не застревайте на мелких неудачах, иначе рискуете в них увязнуть. Ждите хороших вестей от семьи и сами старайтесь не расстраивать близких.

Гороскоп на 24 мая: Скорпионам готовиться к переменам, Козерогам — к новостям Фото: Shutterstock/FOTODOM

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов рассказывает, что ваши планы могут нарушить друзья или родственники. Придется действовать в спешке и неразберихе. День будет напряженным, а надежды на помощь от важного человека могут не оправдаться. Не расстраивайтесь — завтра у вас будет шанс начать все заново.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпиона сообщает, что вокруг вас происходят перемены, которые затронут и вас. Приготовьтесь, что они принесут дискомфорт и заставят сменить курс. В первой половине дня у Скорпионов ожидается много звонков и разговоров. Вторая половина окажется более продуктивной. Не давите на своих близких.

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельца предсказывает, что вам предстоит отправиться в командировку или неожиданную поездку. Скорее всего, повод будет не самым приятным. Не настраивайте себя на плохое — в конце пути вас могут ждать неожиданные хорошие сюрпризы. Не забывайте о семье: старые обещания придется выполнять.

Гороскоп на 24 мая: Тельцов ждет успех, Близнецов — дорога Фото: IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs/Global Look Press

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерога сулит интересные новости и слухи. Причем вы сами можете стать их героем. Гороскоп советует закончить начатое, иначе это вызовет трудности. Обратите внимание на друга, которому нужна ваша помощь, и не бросайте его в сложной ситуации.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолея говорит, что вам придется отвечать за данные ранее обещания. Утром вам напомнят о ваших обязательствах, и увернуться уже не выйдет. Чтобы не заработать репутацию ненадежного человека, сделайте все, о чем договаривались. Вторая половина дня может оказаться более нервной, велик риск потерять что‑то или стать жертвой обмана.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб предупреждает, что сегодня вы можете увлечься чем‑то новым. Хобби, кино или необычный вид спорта захватят вас так, что вы на время забудете обо всем. Это прекрасно, но не забывайте о важных делах. Уделяйте внимание рабочим задачам — расслабляться рано.

