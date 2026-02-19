Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 16:51

Пятница — «Тещины посиделки»: традиции пятого дня Масленицы

Пятница — «Тещины посиделки»: традиции пятого дня Масленицы
В пятницу зятья приглашали в дом тещу, чтобы провести день в семейном кругу и выказать уважение к старшим. Семейному теплу был посвящен пятый день Масленицы — «Тещины посиделки». В этом материале узнаем, какие традиции наши предки связывали с праздничным днем и как его отмечали.

Когда праздновать пятый день Масленицы в 2026 году?

На пятый день Масленицы матери спешили в гости к своим дочерям. По традиции пригласить родственницу в дом должен был супруг покинувшей отчий дом девушки. В этом году «Тещины посиделки» приходятся на 20 февраля. Оставалось совсем немного дней до поста, поэтому люди продолжали заряжаться теплом и позитивными эмоциями за столом с вкусными угощениями.

Традиции пятого дня Масленицы

Подготовка к «Тещиным посиделкам» начиналась с четверга. Зять получал от тещи набор продуктов и посуды, с помощью которых следовало накрыть стол.

Утром пятницы мать жены получала приглашение к столу. Интересно, что она могла позвать с собой подруг и соседей, если ей того хотелось.

Также пятый день Масленицы предки считали хорошим временем для гаданий. Девушки старались увидеть свою будущую любовь и узнать, как сложится семейная жизнь.

Современные традиции на Масленицу

Масленичная неделя в 2026 году — по-прежнему самое подходящее время для встречи с родственниками. Конец зимы издревле был временем семейного единения. Необязательно следовать строгим предписаниям и, к примеру, встречать тещу исключительно в пятницу. Достаточно договориться с близкими о встрече в удобное для всех время и накрыть праздничный стол. А еще можно навестить усопших родственников на кладбище. Православная церковь против ритуального подношения еды усопшим. Так что достаточно навести порядок на участке, не оставляя угощения на могилах.

Почему блин — это символ Солнца на Масленицу?

Гулянья, призванные прогнать зиму и встретить весну, появились у язычников по всему миру в глубокой древности. Однако блины как символ Масленицы пекут только восточные славяне. Секрет этого кроется в том, что именно восточные племена язычников почитали одним из главных богов Ярилу — бога солнца. А поскольку именно на Масленицу отмечали приход весны, тепла и солнечных дней, блины, похожие на солнечный диск, стали главным символом этого праздника.

Кроме этого, блины у славян считались еще и поминальной пищей. Масленица же одновременно была проводами зимы, чучело которой сжигали на костре, а затем поминали блинами «усопшую».

Считалось, что, съедая масленичный блин, человек поминает умершую зиму, прославляет бога солнца Ярилу и одновременно заряжается частицей энергии божества, ведь блины пекли из пшеничной муки, а богатый урожай пшеницы был невозможен без достаточного количества тепла и света.

Ранее мы поделились рецептами самых популярных начинок для блинов.

