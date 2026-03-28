Приметы 28 марта — Александров день: почему опасно расчесывать волосы?

В народном календаре 28 марта — это Александров день, который также называли Лесным ухоженьем. В 2026 году этот день приходится на период, когда лесные обитатели становятся особенно активными. Предки верили, что именно сейчас проходят «волчьи свадьбы», поэтому лес наполняется воем и становится опасным для случайного путника. Это день глубокого почтения к природе: люди благодарили лес за грибы, ягоды и дрова, стараясь не тревожить его лишним шумом.

Погодные приметы на Александра, 28 марта

Яркий алый закат — к затяжным дождям или сильному ветру на следующей неделе.

Туманное утро — предвестник того, что лето будет сырым, но богатым на лесные дары.

Если снег тает быстро, а ручьи текут шумно — жди хорошего сенокоса и богатого урожая зерна.

Приметы о животных и лесных знаках 28 марта

Поскольку это день Лесного ухоженья, внимание к звукам из чащи было особым.

Слышен вой волков — к резкому похолоданию или снежному заряду. В старину верили, что это волки «холод на хвосте приносят».

Если во дворе воет собака — это к неприятностям в доме, которые нужно «вымести» молитвой или добрым делом.

Если на Александра воробьи громко чирикают и собираются в стайки — впереди много солнечных и погожих дней.

Еще одна верная примета: если чайки прилетели именно сегодня, значит, лед на реках тронется со дня на день, а тепло придет окончательно.

Что можно и нужно делать 28 марта

Кланяться лесу. Если вам все же нужно зайти в лес, остановитесь на опушке, поклонитесь и попросите прощения у лешего за беспокойство. Верили, что так человек получит защиту от диких зверей.

Собирать целебные травы. Считалось, что первые весенние ростки, собранные на Александра, обладают особой силой против простуд.

Заниматься мелким ремонтом одежды. Хороший день, чтобы пришить пуговицы или заштопать вещи — это зашивает благополучие внутри семьи.

Наводить порядок в шкафах. Выбросить старую, рваную одежду сегодня — значит освободить место для новых покупок и радостных событий.

Угощать домашних птиц. Считалось, что, если сегодня накормить кур или гусей досыта, они будут лучше нестись весной.

Что нельзя делать 28 марта

Мыть голову. Один из самых странных, но строгих запретов. Старики верили, что если помыть голову на Александра, то можно накликать долгую разлуку с близким человеком.

Расчесывать волосы перед сном. Существовало суеверие, что это может привести к потере волос или «запутыванию» мыслей, из-за чего человек начнет совершать ошибки в делах.

Ходить в лес в одиночку. Из-за «волчьих свадеб» и активности хищников такая прогулка могла стать последней. Если идти — то только большой компанией и с шумом.

Расточительно тратить деньги. Тот, кто накупит лишнего на Александра, рискует весь оставшийся год прожить в долгах.

Обижать черных кошек. Даже если вы не верите в приметы, на Александра черный кот считался вестником лесного духа. Обидеть его — навлечь на себя гнев природы.

