28 марта 2026 в 00:05

Приметы 28 марта — Александров день: почему опасно расчесывать волосы?

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В народном календаре 28 марта — это Александров день, который также называли Лесным ухоженьем. В 2026 году этот день приходится на период, когда лесные обитатели становятся особенно активными. Предки верили, что именно сейчас проходят «волчьи свадьбы», поэтому лес наполняется воем и становится опасным для случайного путника. Это день глубокого почтения к природе: люди благодарили лес за грибы, ягоды и дрова, стараясь не тревожить его лишним шумом.

Погодные приметы на Александра, 28 марта

  • Яркий алый закат — к затяжным дождям или сильному ветру на следующей неделе.

  • Туманное утро — предвестник того, что лето будет сырым, но богатым на лесные дары.

  • Если снег тает быстро, а ручьи текут шумно — жди хорошего сенокоса и богатого урожая зерна.

Приметы о животных и лесных знаках 28 марта

Поскольку это день Лесного ухоженья, внимание к звукам из чащи было особым.

  • Слышен вой волков — к резкому похолоданию или снежному заряду. В старину верили, что это волки «холод на хвосте приносят».

  • Если во дворе воет собака — это к неприятностям в доме, которые нужно «вымести» молитвой или добрым делом.

  • Если на Александра воробьи громко чирикают и собираются в стайки — впереди много солнечных и погожих дней.

Еще одна верная примета: если чайки прилетели именно сегодня, значит, лед на реках тронется со дня на день, а тепло придет окончательно.

Приметы 28 марта Приметы 28 марта Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что можно и нужно делать 28 марта

  • Кланяться лесу. Если вам все же нужно зайти в лес, остановитесь на опушке, поклонитесь и попросите прощения у лешего за беспокойство. Верили, что так человек получит защиту от диких зверей.

  • Собирать целебные травы. Считалось, что первые весенние ростки, собранные на Александра, обладают особой силой против простуд.

  • Заниматься мелким ремонтом одежды. Хороший день, чтобы пришить пуговицы или заштопать вещи — это зашивает благополучие внутри семьи.

  • Наводить порядок в шкафах. Выбросить старую, рваную одежду сегодня — значит освободить место для новых покупок и радостных событий.

  • Угощать домашних птиц. Считалось, что, если сегодня накормить кур или гусей досыта, они будут лучше нестись весной.

Что нельзя делать 28 марта

  • Мыть голову. Один из самых странных, но строгих запретов. Старики верили, что если помыть голову на Александра, то можно накликать долгую разлуку с близким человеком.

  • Расчесывать волосы перед сном. Существовало суеверие, что это может привести к потере волос или «запутыванию» мыслей, из-за чего человек начнет совершать ошибки в делах.

  • Ходить в лес в одиночку. Из-за «волчьих свадеб» и активности хищников такая прогулка могла стать последней. Если идти — то только большой компанией и с шумом.

  • Расточительно тратить деньги. Тот, кто накупит лишнего на Александра, рискует весь оставшийся год прожить в долгах.

  • Обижать черных кошек. Даже если вы не верите в приметы, на Александра черный кот считался вестником лесного духа. Обидеть его — навлечь на себя гнев природы.

Анастасия Фомина
