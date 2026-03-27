27 марта 2026 в 00:05

Приметы 27 марта — Федор Скотник: не смотритесь сегодня в зеркало!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В народном календаре 27 марта отмечено как день Федора Скотника — дата, получившая название в честь преподобного Феодора. Этот праздник целиком посвящался домашним животным, которые для крестьян были главными кормильцами. К концу марта у скотины начиналась линька, и хозяева уделяли особое внимание чистке хлевов, вычесыванию шерсти и общему уходу за буренками, лошадьми и овцами. В народе верили: если сегодня проявить заботу и ласку к животным, задобрить их, то весь следующий год в доме не переведутся ни молоко, ни мясо, ни достаток.

Погодные приметы на Федора, 27 марта

На Федора природа часто преподносит сюрпризы, по которым судили о будущем урожае.

  • Гром на Федора Скотника — к очень урожайному и теплому лету.

  • Если день выдался морозным — значит, вся следующая неделя будет холодной.

  • Красный закат — к сильному ветру и возможной буре на следующий день.

  • Туман с утра — лето будет дождливым, но грибным.

  • Если снег тает под лучами солнца — год будет плодородным, а если от дождя — жди засухи.

Приметы о животных и птицах 27 марта

Поскольку день посвящен животным, за их поведением следили внимательно.

  • Корова плохо пьет воду или отказывается от еды — к скорому дождю.

  • Свиньи громко визжат — в семье возможны мелкие ссоры и недопонимание.

  • Лошадь спотыкается на ровном месте — к неудачной поездке или препятствиям в делах.

  • Куры кудахчут громче обычного — к перемене погоды или визиту незваных гостей.

  • Дятел стучит по сухому дереву — тепло придет еще не скоро, весна будет затяжной.

Что можно и нужно делать 27 марта

  • Чистить хлева и конюшни. На Федора было принято полностью менять подстилку у животных, мыть кормушки и вычищать углы. Верили, что чистота в этот день защищает скот от сглаза и болезней.

  • Заговаривать животных на здоровье. Хозяйки шептали коровам и лошадям добрые слова, веря, что сегодня они понимают человеческую речь.

  • Стирать полотенца и постельное белье. Считалось, что чистая ткань, высушенная на мартовском воздухе, забирает из дома остатки зимней хандры.

  • Готовить молочные блюда. Каши на молоке, блины и творог в этот день символизировали сытую жизнь.

  • Заниматься планированием бюджета. Федор Скотник благоволит тем, кто ведет учет своих накоплений и заботится о будущем семьи.

Что нельзя делать 27 марта

  • Смотреть в зеркало до заката. Самый известный запрет дня. Старики верили, что 27 марта зеркало может вытянуть жизненную силу или показать неприятное будущее. Зеркала часто занавешивали тканью, особенно если в доме были пожилые люди.

  • Точить ножи и брать в руки оружие. Считалось, что это приведет к серьезным конфликтам в доме или даже к ранениям. Охота в этот день была под строгим запретом.

  • Колоть дрова. Верили, что шум топора на Федора может разгневать домашних духов и в хозяйстве начнутся поломки.

  • Обижать домашних питомцев. Даже случайный окрик на собаку или кошку мог обернуться потерей удачи на несколько недель.

Анастасия Фомина
