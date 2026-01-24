Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 00:05

Приметы 24 января — Федосеев день: кто такие трясовицы, как не заболеть

Приметы 24 января Приметы 24 января Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

24 января верующие вспоминают преподобных Феодосия Великого и Феодосия Антиохийского. В народном календаре дату так и прозвали — Федосеев день, или Федосий-весняк. В это время часто случались первые оттепели, которые люди воспринимали двояко: с одной стороны, это сулило скорую весну, с другой — внезапное тепло после крещенских морозов считалось нехорошим, приносящим болезни.

Погодные приметы на Федосеев день, 24 января

  • Федосеево тепло — на раннюю весну пошло. Если в этот день стоит необычно теплая погода, то весна наступит рано, но будет дождливой.

  • Сильный мороз на Федосея — к затяжным холодам и позднему посеву яровых.

  • Если на крышах висят длинные сосульки — февраль будет теплым.

  • Туман или сырость 24 января предвещали большой разлив рек весной.

  • Редкие облака на небе — к скорому похолоданию.

  • Если снег идет с самого утра — к вечеру ударит крепкий мороз.

Приметы о болезнях — трясовицах — 24 января

В народе верили, что в период оттепелей из лесов и болот выходят злые духи — лихорадки-трясовицы. Чтобы они не попали в дом, 24 января проводили особые обряды

  • Жилище окуривали сушеными травами (чертополохом или полынью).

  • Считалось, что трясовица может «залезть» через ноги, поэтому обувь в этот день старались держать в тепле и чистоте.

Что можно и нужно делать 24 января

  • Ходить в баню. Это был лучший способ защитить себя от болезней. Считалось, что горячий пар в Федосеев день смывает все недуги, которые «проснулись» во время оттепели.

  • Готовить травяные чаи. На стол подавали напитки с медом, мятой и зверобоем, чтобы укрепить иммунитет семьи.

  • Заниматься мелкими домашними делами. Спокойный труд по дому помогал сохранить душевное равновесие.

  • Молиться об исцелении. Святому Феодосию молились те, кто страдал от затяжных лихорадок и простуд.

Традиции 24 января по народному календарю Традиции 24 января по народному календарю Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что нельзя делать 24 января

  • Стричь ногти и волосы. Самый известный запрет дня. Верили, что вместе с состриженными ногтями или волосами можно «отрезать» три месяца здоровья и навлечь на себя нужду.

  • Давать деньги в долг. Считалось, что если дать взаймы на Федосея, то в семье деньги перестанут водиться на три года.

  • Хвастаться своими успехами. Как и в другие январские дни, излишняя гордость могла привести к тому, что удача «сглазится».

  • Спорить и конфликтовать. Любая ссора в этот день могла привести к тому, что человек заболеет «от нервов».

  • Поворачиваться спиной к солнцу. Существовало суеверие, что это может обидеть светило и оно долго не будет греть весной.

Быстрый пирог с замороженными ягодами: готовим по очень простому рецепту.

приметы
народные приметы
обычаи
традиции
фольклор
болезни
погода
суеверия
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губерниев высказался о решении FIE по Эстонии из-за россиян
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 января 2026 года
Приметы 24 января — Федосеев день: кто такие трясовицы, как не заболеть
«Остался один вопрос»: Фидан о переговорах по Украине в Абу-Даби
Ад в детстве, тюрьма, любовница Полански: как Кински покорила Голливуд
Внучка Талызиной опубликовала фото в честь дня рождения актрисы
В Самаре из зоопарка сбежало огромное экзотическое животное
Пушилин предсказал рост территории России
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби по Украине завершились
В Киеве начали пылать трансформаторы
«Никто дверью не хлопает»: раскрыты детали переговоров в Абу-Даби
Появились первые кадры переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
Обезьяна похитила младенца и бросила его в колодец
Песков рассказал о продвижении работы по урегулированию на Украине
Пробка в Подмосковье вынудила людей выйти из автобусов и идти пешком
«Очень искренне»: Решетова рассказала о своей помолвке
Зачем Богомолов стал ректором? Что говорят Любимова, Шпагин о назначении
Мерц заявил о неготовности Германии к структуре управления Совета мира
Раненый боец ВСУ случайно выдал позицию сослуживцев
ВСУ нанесли удар по автобусу с мирными жителями под Белгородом
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.