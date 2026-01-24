Приметы 24 января — Федосеев день: кто такие трясовицы, как не заболеть

24 января верующие вспоминают преподобных Феодосия Великого и Феодосия Антиохийского. В народном календаре дату так и прозвали — Федосеев день, или Федосий-весняк. В это время часто случались первые оттепели, которые люди воспринимали двояко: с одной стороны, это сулило скорую весну, с другой — внезапное тепло после крещенских морозов считалось нехорошим, приносящим болезни.

Погодные приметы на Федосеев день, 24 января

Федосеево тепло — на раннюю весну пошло. Если в этот день стоит необычно теплая погода, то весна наступит рано, но будет дождливой.

Сильный мороз на Федосея — к затяжным холодам и позднему посеву яровых.

Если на крышах висят длинные сосульки — февраль будет теплым.

Туман или сырость 24 января предвещали большой разлив рек весной.

Редкие облака на небе — к скорому похолоданию.

Если снег идет с самого утра — к вечеру ударит крепкий мороз.

Приметы о болезнях — трясовицах — 24 января

В народе верили, что в период оттепелей из лесов и болот выходят злые духи — лихорадки-трясовицы. Чтобы они не попали в дом, 24 января проводили особые обряды

Жилище окуривали сушеными травами (чертополохом или полынью).

Считалось, что трясовица может «залезть» через ноги, поэтому обувь в этот день старались держать в тепле и чистоте.

Что можно и нужно делать 24 января

Ходить в баню. Это был лучший способ защитить себя от болезней. Считалось, что горячий пар в Федосеев день смывает все недуги, которые «проснулись» во время оттепели.

Готовить травяные чаи. На стол подавали напитки с медом, мятой и зверобоем, чтобы укрепить иммунитет семьи.

Заниматься мелкими домашними делами. Спокойный труд по дому помогал сохранить душевное равновесие.

Молиться об исцелении. Святому Феодосию молились те, кто страдал от затяжных лихорадок и простуд.

Традиции 24 января по народному календарю

Что нельзя делать 24 января

Стричь ногти и волосы. Самый известный запрет дня. Верили, что вместе с состриженными ногтями или волосами можно «отрезать» три месяца здоровья и навлечь на себя нужду.

Давать деньги в долг. Считалось, что если дать взаймы на Федосея, то в семье деньги перестанут водиться на три года.

Хвастаться своими успехами. Как и в другие январские дни, излишняя гордость могла привести к тому, что удача «сглазится».

Спорить и конфликтовать. Любая ссора в этот день могла привести к тому, что человек заболеет «от нервов».

Поворачиваться спиной к солнцу. Существовало суеверие, что это может обидеть светило и оно долго не будет греть весной.

