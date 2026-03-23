Приметы 23 марта — Василиса Коринфская: почему нельзя спать до полудня?

В народном календаре 23 марта — это день Василисы, которую ласково называли вешней воды указательницей. По наблюдениям наших предков, этот день приходится на период активного таяния снегов. Главная задача святой Василисы, верил они, — наделять весенние ручьи особой силой, чтобы они обходили жилища стороной и не затапливали погреба. Считалось, что если вода все же просочилась в подпол, это наказание за прошлые грехи.

Погодные приметы на Василису, 23 марта

  • Синие облака, бегущие по небу, — к скорому теплу и сильным дождям.

  • Туман с утра — хороший знак для тех, кто ждет урожая льна и конопли.

  • Если на Василису слышен первый гром — год будет очень плодородным, а рыбалка — удачной.

  • Звездная ночь — к утренним заморозкам, которые могут продержаться еще неделю.

  • Если ручьи текут в реки быстро и шумно — в этом году будет много рыбы, особенно леща.

Приметы о птицах и зверях 23 марта

  • Скворец на пороге — весна пришла окончательно, и снег скоро сойдет даже в лесу.

  • Жаворонки кружат высоко — скоро появится первая зеленая трава.

  • Если журавли прилетели именно сегодня — весна будет сухой и ясной, без лишней слякоти.

  • Вороны прячут клюв под крыло — к резкому, но короткому похолоданию.

Рыбачим и спасаем погреба! Что можно и нужно делать 23 марта

В день Василисы, когда талые воды начинают бурно сходить, самой важной заботой было защитить свое жилье от подтопления. Наши предки выходили во двор и прокладывали канавки, чтобы направить потоки воды на дорогу, а не в погреб, где хранились зимние запасы. Верили, что святая Василиса помогает тем, кто сам проявляет заботу о своем доме и действует своими руками. Потому и старались: чем усерднее поработаешь сегодня, тем суше и благополучнее будет дом весь год.

  • Идти на рыбалку. Считалось, что на Василису отлично клюет плотва и лещ. Рыба чувствует приток свежей воды и становится активной.

  • Готовить блюда из рыбы. Улов этого дня считался целебным, приносящим силу и бодрость после долгой зимы.

  • Окуривать дом полынью или можжевельником. Верили, что ароматный дым защищает жилище от весенних лихоманок (вирусных болезней).

  • Баловать домового. В углу кухни оставляли немного каши или молока, чтобы домашний дух помогал следить за сохранностью припасов в подвале.

Встаем рано! Что нельзя делать 23 марта

  • Покупать одежду и обувь. Верили, что обновки, купленные на Василису, быстро придут в негодность: ткань порвется, а подошва отвалится. К тому же это могло навлечь финансовую нестабильность.

  • Оставлять воду у порога. Нельзя допускать, чтобы у входа в дом стояла лужа — это к «застою» в делах и семейных отношениях.

  • Брать деньги в долг. Считалось, что если занять сегодня хоть копейку, то весь год придется перебиваться с хлеба на воду.

  • Проводить хирургические операции. Раны, полученные в этот день, заживают медленнее обычного.

  • Спать до полудня. Кто на Василису поздно встает, тот свою удачу «просыпает». Весна любит ранних и бодрых.

Анастасия Фомина
