Как выбрать жерновую или ножевую кофемолку: 5 критериев для идеального кофе

Как выбрать кофемолку
Вкус утреннего кофе зависит не только от качества зерен, но и от того, насколько правильно вы их смололи. Несвежий помол, перегрев зерен или неравномерные частицы могут убить даже самый дорогой сорт. Поэтому вопрос, как выбрать кофемолку для дома, — один из ключевых для всех, кто хочет наслаждаться настоящим вкусом. В этом гиде разберем типы кофемолок, сравним их, определим критерии выбора и поймем, на чем нельзя экономить.

Тип 1. Ножевые (ротационные): плюсы, минусы и для какого кофе подходят

Ножевые кофемолки — самые простые и доступные. Внутри у них установлен металлический нож, который вращается с бешеной скоростью и измельчает зерна. Это устройство работает по принципу блендера. У него есть плюсы: низкая цена (от 500 рублей), компактность и универсальность — можно молоть не только кофе, но и специи, сахар, орехи.

Однако минусов гораздо больше. Главная проблема — неравномерность помола. Одни частицы превращаются в пыль, другие остаются крупными кусками. При заваривании это приводит к тому, что мелкие частицы дают горечь, а крупные не успевают отдать вкус. Второй минус — перегрев зерен. Из-за высоких оборотов кофе нагревается, теряет ароматические масла и приобретает неприятный привкус жженого. Кроме того, ножевая кофемолка не позволяет регулировать степень помола — только время измельчения, что дает очень приблизительный результат.

Такая кофемолка подойдет только для самых простых способов заваривания: френч-пресс (если не жалко зерен) или для кофеварки капельного типа. Для эспрессо или турки ножи противопоказаны — хорошего кофе не получится. Поэтому, устраивая сравнение жерновой и ножевой кофемолки, нужно сразу понимать, какой кофе вы любите.

Жерновая или ножевая кофемолка?

Тип 2. Жерновые: конусные и плоские — в чем разница и стоит ли переплачивать

Жерновые кофемолки — выбор профессионалов и искушенных любителей. Здесь вместо ножа работают два жернова, которые перетирают зерна между собой. Помол получается идеально равномерным, зерна не перегреваются, а степень измельчения можно точно настраивать.

Жерновые кофемолки бывают двух типов: с плоскими и коническими жерновами.

  • Плоские жернова — два диска с зубьями, расположенные параллельно. Они обеспечивают очень стабильный помол, но сильнее шумят и быстрее нагреваются. Если сравнивать жерновую или ножевую кофемолку по долговечности, жерновые выигрывают.

  • Конические жернова имеют форму конуса, который вставляется в кольцо. Они работают на меньших оборотах, меньше греют кофе, тише работают и считаются более щадящими для зерен. При этом они эффективнее на низких скоростях. В сегменте домашних устройств рейтинг кофемолок 2026 года возглавляют именно модели с коническими жерновами. Они работают на более низких оборотах, меньше шумят и практически не нагревают зерно, сохраняя весь спектр вкуса.

Основной минус жерновых кофемолок — цена. Стоимость хорошей модели начинается от пяти тысяч рублей, а профессиональные варианты могут быть за 30–50 тысяч и выше. Но если вы цените качественный кофе и готовите эспрессо или пьете кофе из турки, переплата оправданна. Равномерный помол дает чистый, сбалансированный вкус без горечи и кислоты. В любом рейтинге кофемолок в 2026 году лидирующие позиции занимают именно жерновые модели.

Стоит ли переплачивать за дорогую кофемолку?

Мощность, материал жерновов и регулировка помола: на что смотреть

При выборе жерновой кофемолки важно обратить внимание на несколько ключевых параметров.

  • Первое — материал жерновов. Лучший выбор — сталь или керамика. Стальные жернова прочные, не тупятся годами, но могут нагреваться. Керамика не нагревается, дает чистый вкус, но более хрупкая: если в зерне попадется камешек, может расколоться. Дешевые модели с пластиковыми жерновами лучше не брать — они быстро изнашиваются.

  • Второе — регулировка помола. У хорошей кофемолки должно быть много ступеней (от 15 до 40 и более), чтобы вы могли настроить помол идеально под свой способ заваривания. Это то, на что следует обратить внимание при выборе кофемолки в первую очередь. Если ступеней мало, вы не сможете точно подобрать нужный режим.

  • Третье — мощность кофемолки и помол связаны напрямую. Для домашнего использования достаточно 150–200 Вт. Более мощные модели (от 300 Вт) работают быстрее и лучше справляются с плотными сортами, но потребляют больше энергии. Также обратите внимание на наличие контейнера для молотого кофе и таймера.

Для турки, эспрессо или френч-пресса: какой помол нужен и какая кофемолка справится

Разные способы заваривания требуют разного помола. Это важный критерий, который поможет понять, какая кофемолка подходит для эспрессо, а какая — для турки.

  • Для турки нужен самый мелкий помол — в муку. Вода в турке контактирует с кофе недолго, поэтому частицы должны быть очень мелкими, чтобы экстракция прошла полноценно. С такой задачей справятся только хорошие жерновые кофемолки. Бюджетная кофемолка для турки не даст нужного результата — помол будет неравномерным, и кофе получится мутным и горьким.

Какая кофемолка нужна для турки?

  • Для эспрессо-машины тоже нужен мелкий, но не пылевидный помол. Здесь особенно важна равномерность, так как вода проходит под давлением. Любая неравномерность приведет к каналам, пробоям и кисло-горькому вкусу. Для эспрессо нужна качественная жерновая кофемолка с тонкой настройкой. Ножевая категорически не подходит.

  • Для френч-пресса, пуровера, аэропресса нужен средний или крупный помол. Здесь требования чуть ниже, но жерновая кофемолка все равно даст лучший результат. Ножевая может подойти для френч-пресса, если вы не слишком требовательны к вкусу и пьете кофе с молоком.

  • Для капельных кофеварок тоже нужен средний помол. Можно использовать и ножевую, и жерновую — разница будет в чистоте вкуса.

Бюджет: сколько стоит хорошая кофемолка и на чем нельзя экономить

Если вы решили купить кофемолку, определите бюджет. Ножевые модели стоят от 500 до 3000 рублей. Но для настоящего кофемана ножи — компромисс, который быстро надоест.

Хорошая жерновая кофемолка начального уровня стоит 4–7 тысяч рублей. Этого достаточно для приготовления кофе в турке, френч-прессе или капельной кофеварке. Если вы планируете готовить эспрессо, бюджет придется увеличить до 10–15 тысяч рублей. Профессиональные модели для дома стоят от 20 тысяч и выше.

На чем нельзя экономить? На качестве жерновов и регулировке помола. Дешевые модели с пластиковыми жерновами или малым количеством ступеней разочаруют вас нестабильным результатом. Лучше купить чуть более дорогую, но надежную кофемолку, которая прослужит годы и будет радовать вкусным кофе каждое утро.

Мощность, материал жерновов и регулировка помола: как выбрать кофемолку?

Уход за кофемолкой: как чистить, чтобы кофе не горчил

Даже самая дорогая кофемолка испортит вкус, если за ней не ухаживать. Внутри скапливаются масла, старая кофейная пыль и частицы, которые прогоркают и придают свежему кофе неприятный привкус.

Ножевую кофемолку чистить сложно: нужно разбирать и протирать все детали. Жерновую — проще. Раз в месяц прогоняйте через нее специальные чистящие таблетки (продаются в кофейных магазинах). Они абсорбируют масла и убирают запахи. Также можно прогонять через кофемолку сухой рис — он вычищает остатки, но после этого нужно смолоть немного кофе, чтобы убрать рисовый запах.

  • Если вы серьезно подходите к вопросу о том, как выбрать кофемолку для дома, обратите внимание на легкость доступа к жерновам. Модели, которые разбираются без отвертки, значительно упрощают жизнь владельцу.

Регулярно снимайте и мойте контейнер для зерен и для молотого кофе (если они съемные). Протирайте внешние поверхности. И тогда ваша кофемолка прослужит долго, а кофе всегда будет вкусным.

Как выбрать очиститель воздуха? Читайте наши советы.

Анастасия Фомина
