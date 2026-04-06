Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 апреля 2026 года

6 апреля — это дата, богатая на важные события, исторические вехи и церковные обычаи. В этот день отмечают множество международных, национальных и необычных торжеств. Узнаем, какие памятные даты и события приходятся на 6 апреля 2026 года.

Какие праздники отмечают 6 апреля в России и мире: необычные торжества и любопытные факты

В России и в мире 6 апреля имеется множество различных поводов, достойных упоминания в нашем материале.

Международный день спорта на благо развития и мира

Эта дата была утверждена ООН в 2013 году. Торжество акцентирует внимание на том, сколь значим активный образ жизни и физическая культура для прогресса общества, улучшения самочувствия и выстраивания межгосударственных связей.

В государствах по всему миру организуют спортивные турниры, забеги, коллективные тренировки и акции, приуроченные к здоровому образу жизни.

Церковные и религиозные праздники 6 апреля

6 апреля (по новому календарю) православные верующие почитают память Захарии Печерского — святого инока Киево-Печерской обители, прославившегося постническими подвигами и молитвенным усердием.

Преподобный Захария жил в XII–XIII столетиях в Киево-Печерской лавре. О его светской жизни почти не осталось сведений, однако известно, что он принял монашеский постриг в лавре и стал последователем великих печерских отцов.

Однажды Захарий заметил, как один из монахов крал финики из трапезной. Не произнеся ни слова, он приблизился к нему и безмолвно взглянул в глаза. Инок, ощутив взгляд святого, рухнул на колени в слезах и принес покаяние.

Точная дата кончины преподобного не установлена. Его мощи покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

В этот день в церквях служат молебны с акафистом киево-печерским угодникам. Прихожане читают житие святого и стараются в эту дату соблюдать пост (хотя бы отказаться от скоромной пищи), подать милостыню, посетить богослужение. Особое внимание уделяют исповеди — ведь преподобный Захария особо чтился как обличитель сокровенных грехов.

Народный праздник 6 апреля: что можно и нельзя делать

В народном календаре 6 апреля именуют Артемоновым днем. Это торжество связано с церковным почитанием святого Артемия Солунского, а также имеет древние корни в языческих верованиях.

Так, до Крещения Руси у славян в эту дату почитали бога Артема (или Артемиду, хотя это греческое божество) — заступника охоты, лесов и диких зверей. С приходом православия народные обычаи переплелись с церковными, и день стал называться Артемоновым.

В православной же традиции 6 апреля чтят память преподобного Артемия Солунского (IV век) — христианского подвижника, который прославился аскетичным образом жизни и духовными подвигами. Он обитал в Фессалониках (современные Салоники) и был последователем святого Павла Фивейского.

В народе верили, что с этого времени начинается активное таяние снега, и земледельцы готовились к полевым работам.

Памятные вехи и исторические события 6 апреля

1327 год — Франческо Петрарка, поэт, впервые встретил Лауру — свою любимую и музу, что послужило стартом для его прославленного цикла сонетов «Канцоньере».

1580 год — произошло мощнейшее за всю историю наблюдений землетрясение в области Па-де-Кале. Любопытно, что данный пролив между Францией и Британией обычно считают сейсмически безопасным, что придает этому явлению особую ценность для сейсмологов.

1814 год — император Наполеон I Бонапарт в первый раз отрекся от трона. Событие случилось в замке Фонтенбло, после того как армии антифранцузской коалиции вошли в Париж. Несмотря на то, что позже Наполеон еще на 100 дней вернет себе власть, именно это отречение завершило его первое царствование.

1930 год — в СССР учрежден орден Красной Звезды — одна из наиболее уважаемых боевых наград Советского Союза.

1930 год — старт возведения самого большого в мире гидротехнического комплекса — плотины Гувера в Соединенных Штатах.

1965 год — вывод на орбиту первого советского спутника для связи «Молния-1», что стало переломным моментом в эволюции телекоммуникаций.

1992 год — начало боевых действий в Боснии и Герцеговине, которые стали одним из наиболее трагических противостояний финала XX столетия.

2009 год — подземные толчки в итальянском городе Л«Акуила, которые оказались в числе самых опустошительных в Европе за последние годы.

Эта дата в хрониках: какие события произошли 6 апреля, кто родился и скончался?

6 апреля родились:

1483 год — Рафаэль Санти, выдающийся художник, чьи полотна («Сикстинская Мадонна», «Афинская школа») считаются образцом Высокого Ренессанса. Его произведения поныне поражают миллионы посетителей ватиканских музеев.

1836 год — Николай Склифосовский, прославленный российский врач-хирург, чьим именем сегодня назван известный московский институт неотложной помощи. Его новаторские подходы сохранили тысячи жизней.

1880 год — Александр Орлов, советский ученый-астроном, который стоял у начал геодинамики. Его работы о перемещении земных полюсов изменили научные взгляды.

1904 год — Эрвин Коменда — австрийский талант в области автодизайна, придумавший знаменитый облик Volkswagen Beetle.

1933 год — Станислав Любшин, народный артист, чьи работы в лентах «Щит и меч» и «Пять вечеров» вошли в золотой фонд советского кино.

В этот день ушли из жизни:

1199 год — Ричард Львиное Сердце, монарх-крестоносец, чья биография легла в основу множества книг и кинокартин.

1971 год — Игорь Стравинский, российский музыкальный гений, создатель новаторского балета «Весна священная».

1992 год — Айзек Азимов, чьи три закона робототехники задали направление развитию научной фантастики ХХ столетия.

2022 год — Владимир Жириновский, харизматичный деятель, который на протяжении трех десятилетий был одной из наиболее заметных личностей в российской политике.

Именины и дни ангела 6 апреля

В эту дату свои именины справляют: Захар, Артем, Иван, Павел, Сергей, Тихон. Поздравьте родных и знакомых с этим особым днем!

