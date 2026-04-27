28 апреля — День работника скорой помощи: история, героизм и поздравления

28 апреля в нашей стране отмечается День работника скорой медицинской помощи. Это профессиональный праздник людей, которые всегда спешат на вызов, не разбирая ни дня, ни ночи, в любую погоду, чтобы первыми прийти на помощь тем, кто оказался в беде.
Официальный статус праздник получил совсем недавно. В 2020 году правительство России своим постановлением утвердило эту дату, признав огромные заслуги сотрудников скорой помощи, особенно проявившиеся в тяжелейших условиях пандемии. Однако история службы скорой помощи в России началась гораздо раньше — более 100 лет назад.
История скорой помощи в России: от конных экипажей до реанимобилей
Днем рождения службы скорой помощи в России считается 28 апреля 1898 года. В этот день московский обер-полицмейстер Д. Ф. Трепов издал приказ: за двумя полицейскими участками Москвы закрепили по одной карете скорой помощи. Для круглосуточного дежурства медиков выделили отдельные помещения.
Кареты были конными. Экипаж, купленный на частные пожертвования, был оснащен всем необходимым для оказания первой помощи: перевязочным материалом, носилками и лекарствами. Выезжала на вызов бригада из врача, фельдшера и санитара. Позднее такие станции открылись и при других полицейских участках, а в 1899 году первые станции появились и в Санкт-Петербурге.
До этого момента организованной помощи людям, внезапно заболевшим или пострадавшим на улице, не существовало. Больных подбирали полицейские, пожарные или просто сердобольные извозчики и доставляли в приемные покои при полицейских домах.
За прошедшие годы служба прошла огромный путь. Сегодня в России действуют тысячи станций и отделений скорой медицинской помощи. На смену конным каретам пришли современные реанимобили, оснащенные по последнему слову техники. Однако неизменным остается главное — готовность прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается.
Кто работает в скорой: фельдшеры, врачи, водители — одна команда
Скорая помощь — это слаженный механизм, где каждый член бригады выполняет свою жизненно важную роль. Чаще всего на линию выезжает фельдшерская бригада, состоящая из двух фельдшеров и водителя. Также существуют врачебные бригады, в составе которых работают врач, фельдшер и водитель.
Врач или фельдшер — это ключевые фигуры на вызове. Они проводят диагностику, ставят предварительный диагноз и принимают необходимые меры для спасения жизни прямо на месте или по пути в больницу. Их задача — не просто доставить пациента в стационар, а сделать это, сохранив стабильное состояние, максимально снизив риски для здоровья.
От мастерства водителя, быстроты его реакции и знания дорог напрямую зависит, как быстро бригада доберется до пациента. Он обязан не только доставить медиков на вызов, но и обеспечить безопасность всей команды в пути. В экстремальной ситуации он также может помочь фельдшеру: перенести носилки, подготовить оборудование.
Безупречная работа этой команды — залог того, что помощь будет оказана быстро и качественно.
Как устроена работа скорой сегодня: вызовы, реанимация, госпитализация
Работа станции скорой помощи не прекращается ни на минуту. Все начинается с диспетчерской службы. Именно диспетчер принимает звонок по номеру 103 (или 112), оценивает ситуацию и определяет, какую бригаду и с какой скоростью нужно направить на вызов. Он сортирует вызовы по степени срочности.
Получив задание, бригада немедленно выезжает на место. Прибыв к пациенту, медики действуют по четкому алгоритму, но каждый случай уникален. В их арсенале — целый перечень состояний, требующих экстренного вмешательства: потеря сознания, остановка дыхания или сердца, тяжелые травмы, кровотечения, отравления, судороги и многие другие. Скорая помощь — это мобильный госпиталь на колесах, где можно провести диагностику, сделать укол, наложить швы, провести реанимационные мероприятия.
Главная задача — стабилизировать состояние пациента и как можно быстрее доставить его в профильное лечебное учреждение, где ему будет оказана полноценная стационарная помощь.
Героические будни медиков: спасение жизней каждый день
Труд работников скорой помощи — это призвание, сопряженное с ежедневным риском и огромной ответственностью. Их героизм не всегда заметен, но он проявляется в каждом вызове, когда нужно быстро принять решение и не иметь права на ошибку.
История сохранила для нас множество примеров мужества этих людей. В годы Великой Отечественной войны и в блокадном Ленинграде сотрудники скорой, рискуя собственной жизнью, под обстрелами вывозили раненых и умирающих, спасая тех, кто еще мог жить. На боевом посту в осажденном городе погибло более ста работников скорой помощи.
И сегодня, в мирное время, их работа полна опасностей. Медики выезжают на места ДТП, пожаров, бытовых конфликтов. Работа в приграничных районах идет под обстрелами, многие из них вынуждены надевать бронежилеты, оставаясь на своем посту.
Их задача — не только лечить тело, но и поддержать дух пациента, успокоить, вселить надежду. Ведь иногда слово, сказанное вовремя, лечит не хуже лекарства.
Как поздравить работников скорой помощи с профессиональным праздником
28 апреля — день, когда каждый из нас может и должен сказать спасибо тем, кто спасает наши жизни. Если в вашей семье или среди знакомых есть работники скорой, обязательно позвоните им, скажите теплые слова.
В поздравлениях можно выразить благодарность за их нелегкий, но благородный труд. Пожелать им крепкого здоровья — самого главного для них самих и их семей, а также благополучия, душевных сил и поменьше тревожных вызовов. Их мужество, профессионализм и способность сохранять спокойствие в любой критической ситуации достойны самого искреннего восхищения.
Если вы хотите отблагодарить сотрудников вашей местной подстанции, можно это сделать, например, отправив благодарственное письмо в адрес руководства больницы. А иногда достаточно просто сказать спасибо при встрече, ведь слова благодарности — это лучшая награда для этих скромных героев.
