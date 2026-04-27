28 апреля — День работника скорой помощи: история, героизм и поздравления

28 апреля в нашей стране отмечается День работника скорой медицинской помощи. Это профессиональный праздник людей, которые всегда спешат на вызов, не разбирая ни дня, ни ночи, в любую погоду, чтобы первыми прийти на помощь тем, кто оказался в беде.

Официальный статус праздник получил совсем недавно. В 2020 году правительство России своим постановлением утвердило эту дату, признав огромные заслуги сотрудников скорой помощи, особенно проявившиеся в тяжелейших условиях пандемии. Однако история службы скорой помощи в России началась гораздо раньше — более 100 лет назад.

История скорой помощи в России: от конных экипажей до реанимобилей

Днем рождения службы скорой помощи в России считается 28 апреля 1898 года. В этот день московский обер-полицмейстер Д. Ф. Трепов издал приказ: за двумя полицейскими участками Москвы закрепили по одной карете скорой помощи. Для круглосуточного дежурства медиков выделили отдельные помещения.

Первый автомобиль скорой помощи в Санкт-Петербурге, 1913 год Фото: А. Варфоломеев/РИА Новости

Кареты были конными. Экипаж, купленный на частные пожертвования, был оснащен всем необходимым для оказания первой помощи: перевязочным материалом, носилками и лекарствами. Выезжала на вызов бригада из врача, фельдшера и санитара. Позднее такие станции открылись и при других полицейских участках, а в 1899 году первые станции появились и в Санкт-Петербурге.

До этого момента организованной помощи людям, внезапно заболевшим или пострадавшим на улице, не существовало. Больных подбирали полицейские, пожарные или просто сердобольные извозчики и доставляли в приемные покои при полицейских домах.

За прошедшие годы служба прошла огромный путь. Сегодня в России действуют тысячи станций и отделений скорой медицинской помощи. На смену конным каретам пришли современные реанимобили, оснащенные по последнему слову техники. Однако неизменным остается главное — готовность прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается.

Кто работает в скорой: фельдшеры, врачи, водители — одна команда

Скорая помощь — это слаженный механизм, где каждый член бригады выполняет свою жизненно важную роль. Чаще всего на линию выезжает фельдшерская бригада, состоящая из двух фельдшеров и водителя. Также существуют врачебные бригады, в составе которых работают врач, фельдшер и водитель.

История скорой помощи в России: от конных экипажей до реанимобилей Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач или фельдшер — это ключевые фигуры на вызове. Они проводят диагностику, ставят предварительный диагноз и принимают необходимые меры для спасения жизни прямо на месте или по пути в больницу. Их задача — не просто доставить пациента в стационар, а сделать это, сохранив стабильное состояние, максимально снизив риски для здоровья.

От мастерства водителя, быстроты его реакции и знания дорог напрямую зависит, как быстро бригада доберется до пациента. Он обязан не только доставить медиков на вызов, но и обеспечить безопасность всей команды в пути. В экстремальной ситуации он также может помочь фельдшеру: перенести носилки, подготовить оборудование.

Безупречная работа этой команды — залог того, что помощь будет оказана быстро и качественно.

Как устроена работа скорой сегодня: вызовы, реанимация, госпитализация

Работа станции скорой помощи не прекращается ни на минуту. Все начинается с диспетчерской службы. Именно диспетчер принимает звонок по номеру 103 (или 112), оценивает ситуацию и определяет, какую бригаду и с какой скоростью нужно направить на вызов. Он сортирует вызовы по степени срочности.

Получив задание, бригада немедленно выезжает на место. Прибыв к пациенту, медики действуют по четкому алгоритму, но каждый случай уникален. В их арсенале — целый перечень состояний, требующих экстренного вмешательства: потеря сознания, остановка дыхания или сердца, тяжелые травмы, кровотечения, отравления, судороги и многие другие. Скорая помощь — это мобильный госпиталь на колесах, где можно провести диагностику, сделать укол, наложить швы, провести реанимационные мероприятия.

Кто работает в скорой: фельдшеры, врачи, водители — одна команда Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главная задача — стабилизировать состояние пациента и как можно быстрее доставить его в профильное лечебное учреждение, где ему будет оказана полноценная стационарная помощь.

Героические будни медиков: спасение жизней каждый день

Труд работников скорой помощи — это призвание, сопряженное с ежедневным риском и огромной ответственностью. Их героизм не всегда заметен, но он проявляется в каждом вызове, когда нужно быстро принять решение и не иметь права на ошибку.

История сохранила для нас множество примеров мужества этих людей. В годы Великой Отечественной войны и в блокадном Ленинграде сотрудники скорой, рискуя собственной жизнью, под обстрелами вывозили раненых и умирающих, спасая тех, кто еще мог жить. На боевом посту в осажденном городе погибло более ста работников скорой помощи.

И сегодня, в мирное время, их работа полна опасностей. Медики выезжают на места ДТП, пожаров, бытовых конфликтов. Работа в приграничных районах идет под обстрелами, многие из них вынуждены надевать бронежилеты, оставаясь на своем посту.

Их задача — не только лечить тело, но и поддержать дух пациента, успокоить, вселить надежду. Ведь иногда слово, сказанное вовремя, лечит не хуже лекарства.

Как поздравить работников скорой помощи с профессиональным праздником

28 апреля — день, когда каждый из нас может и должен сказать спасибо тем, кто спасает наши жизни. Если в вашей семье или среди знакомых есть работники скорой, обязательно позвоните им, скажите теплые слова.

Как устроена работа скорой сегодня: вызовы, реанимация, госпитализация Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поздравлениях можно выразить благодарность за их нелегкий, но благородный труд. Пожелать им крепкого здоровья — самого главного для них самих и их семей, а также благополучия, душевных сил и поменьше тревожных вызовов. Их мужество, профессионализм и способность сохранять спокойствие в любой критической ситуации достойны самого искреннего восхищения.

Если вы хотите отблагодарить сотрудников вашей местной подстанции, можно это сделать, например, отправив благодарственное письмо в адрес руководства больницы. А иногда достаточно просто сказать спасибо при встрече, ведь слова благодарности — это лучшая награда для этих скромных героев.

