Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 апреля 2026 года

Вот и наступило 17 апреля 2026 года. В Штатах поедают речных раков, а в мире — попивают эспрессо и складывают хайку. Давайте выясним, какие еще праздники и исторические события выпадают на 17 апреля.

Какие необычные праздники приходятся на 17 апреля в других странах

День эспрессо. Это торжество — отличный повод устроить себе маленький праздник! Можете выпить чашечку бодрящего напитка в любимой кофейне. Или же свить дома уютное гнездышко кофемана: заварите эспрессо в любимой кружке, укройте ноги пледом и включите сериал. На закуску — печенье с шоколадной крошкой или эклер!

17 апреля в США отмечается необычный праздник — День речных раков. На юге страны, особенно в Луизиане, эти животные — культурный символ и настоящая гастрономическая гордость. Эта дата часто сопровождается распродажами свежих раков и тематическими ярмарками.

На 17 апреля приходится еще один праздник — День поэзии хайку. В этот четверг уделите время чтению нескольких произведений японской литературы или попробуйте составить собственное японское стихотворение!

17 апреля в истории: памятные даты и значимые события

17 апреля в истории — в эфир выходит легендарная просветительская телепередача о жизни зверей, бородатым модникам пришлось туже затянуть пояса, а в Иркутской области в ходе стачки гибнут 170 человек.

1912 год — в Иркутской области на горнодобывающем предприятии погибают больше сотни рабочих. Событие известно истории как Ленский расстрел. «Лензолото» была крупнейшей золотодобывающей компанией в стране. Длительность рабочего дня, тяжелейшие условия труда и отсутствие нормальных бытовых помещений привели к забастовке. Формальным поводом для волнений стало некачественное мясо, выданное работникам. 17 апреля рабочие начали протестное шествие. По колонне открыли огонь. В зависимости от источников данные разнятся, но официальная версия гласит, что в тот день на приисках погибли свыше 100 человек.

1722 год — Петр I известен не только как великий полководец и новатор, но и как автор множества причудливых реформ. Одна из них — введение налога на ношение бороды. Все просто — ориентируясь на европейскую «безбородую» культуру, император решил изменить облик мужчины своего государства. Внимательный читатель заметит, что этот необычный сбор был введен раньше, и окажется прав. Но именно в 1722 году размер налога достиг 50 рублей в год. По некоторым сведениям, корова в петровскую эпоху стоила около рубля.

1968 год — на экраны выходит знаменитая телепередача о жизни братьев наших меньших. Конечно, речь о любимом взрослыми и детьми шоу «В мире животных». Отцом-основателем программы стал Александр Згуриди, автор множества добрых документальных фильмов о зверях.

В этот день родились:

1954 год — гонщик, чемпион мира «Формулы-1» 1992 года Риккардо Патрезе.

1957 год — музыкант, диджей, один из основоположников направления «хип-хоп» в культуре Африка Бамбаатаа.

1974 год — модель, певица, одна из участниц Spice Girls, дизайнер Виктория Бекхэм.

В этот день ушли из жизни:

1790 год — изобретатель громоотвода, политик, приверженец масонства, философ Бенджамин Франклин.

1942 год — профессор-языковед, преподаватель МГУ, создатель «Толкового словаря русского языка» Дмитрий Ушаков.

1993 год — заслуженный артист РСФСР, актер, известный по съемкам фильма «Последний дюйм», Николай Крюков.

