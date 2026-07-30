Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 июля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 июля 2026 года

Наши предки верили, что 30 июля обязательно будет дождливым днем. Они опасались гроз и старались даже не смотреть на сверкающие молнии. ООН в эту дату призывает задуматься о равноправии и борьбе за права человека. Рассказываем о примечательных событиях 30 июля: какой праздник справляют в народе, как связаны дружба и борьба против рабства и кто сегодня отмечает именины.

День дружбы и борьбы с торговлей людьми — праздники 30 июля 2026 года по версии ООН

В 2011 году в ООН придумали еще одно интересное торжество — День дружбы. В организации считают: в XXI веке идет слишком много войн, люди по всему земному шару постоянно оказываются в трудных ситуациях. Праздник 30 июля призывает всех сплотиться, забыть о конфликтах и помогать ближним. В эту дату не забывайте о своих друзьях, порадуйте их чем-то или хотя бы просто поговорите со старыми приятелями.

Еще одно торжество 30 июля, которое по всему миру справляют по инициативе ООН, — День борьбы с торговлей людьми. Его чиновники придумали в 2013 году. В нашем мире до сих пор существует рабство. В него могут попасть даже люди из развитых стран. По разным оценкам, в рабство попали от 20 до 50 миллионов человек: некоторых из них заставили работать в ужасных условиях, а других — выдали замуж против воли.

Таким образом, праздники 30 июля 2026 года призывают вспомнить о том, что все люди в мире должны обладать равными правами. ООН призывает с уважением относиться к людям любого возраста, национальности, вероисповедания, не оказывать давления на них.

Праздник 30 июля в разных странах мира: торжества в честь революции, вышивки и напитков

На 30 июля 2026 года выпало очень много интересных ивентов. Например, шведские рукодельницы призывают в эту дату отмечать Всемирный день вышивки. По их мнению, это хобби приносит умиротворение, помогает бороться с негативными эмоциями.

Праздник 30 июля в разных странах мира: торжества в честь революции, вышивки и напитков Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какой праздник 30 июля отмечают в разных государствах нашей планеты? Рассказываем:

День мучеников в Южном Судане — посвящен смерти Джона Гаранга де Мабиора, лидера Народно-освободительной армии Судана, во время Второй суданской гражданской войны;

День мучеников революции на Кубе — в честь революционеров, которые боролись с режимом Фульхенсио Батисты в 1950-е годы;

День независимости в Вануату — страна зависела от Британской империи и Франции;

День восхождения на трон в Марокко — справляется в то число, когда коронацию прошел нынешний правитель страны, сейчас это дата официального восхождения на трон Мухаммеда VI.

Марина Лазоревая — праздник 30 июля в России

30 июля 2026 года православные христиане усердно молятся сразу двум святым. Они чтят Марину Антиохийскую — мученицу, что пострадала от гонений на христиан в Римской империи в начале IV века нашей эры. Сохранилось мало сведений о ее жизни, но известно, что Марину казнили в возрасте 15 лет. Предание гласит, что Марина Антиохийская была одной из святых, которые явились к Жанне д’Арк.

Еще 30 июля вспоминают Лазаря Галисийского, основателя монастыря в древнем городе Эфесе (на территории современной Турции). Святой был известен своим аскетичным образом жизни, благочестием.

Из-за того что на 30 июля выпало сразу два торжества в честь святых, в народе эту июльскую дату прозвали Мариной Лазоревой (еще одна версия наименования — Марина с Лазарем). Этот день, верили крестьяне, должен был стать ненастным: гремел гром, сверкали молнии.

Марина Лазоревая — праздник 30 июля в России Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что можно и чего нельзя делать 30 июля 2026 года

В России праздник 30 июля старались проводить дома. Можно было заняться собой — например, подстричься. А еще следовало запомнить приснившийся сон и записать его — считалось, что сегодняшние сны могут нести важную информацию о будущем.

А вот чего лучше не делать 30 июля:

смотреть на сверкающие в небе молнии — к худу;

давать в долг, становиться кредитором и даже одалживать кому-то спички или зажигалку — все деньги потеряешь;

тратить много денег, принимать значимые решения — покупки не принесут счастья, а решения принесут проблемы;

говорить о чем-то важном во время грозы — к неудачам.

Так как день в народе считался дождливым, многие погодные приметы 30 июля связаны именно с осадками. Рассказываем о них:

какая погода сегодня — такая и осенью;

зарница (отблеск грозы) яркая — скоро что-то сгорит;

сильная гроза сегодня — к метелям зимой;

стрекоз над водой много летает — к ливню;

30 июля нет дождя — зимой будет мало снега.

Приметы 30 июля Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Интересные факты о 30 июля

Осталось рассказать о последних праздниках 30 июля 2026 года. Открываем труды по истории и изучаем интересные события разных эпох.

1793 — заложен канадский город Торонто;

1792 — революционеры во Франции исполнили знаменитый гимн «Марсельеза» в первый раз;

1898 — открыта московская городская канализация;

1907 — по московским улицам прошел первый автобус;

1930 — в Уругвае прошел финал первого в мире чемпионата по футболу;

1932 — в США стартовали Олимпийские игры;

1975 — стартовало Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе в Финляндии;

1984 — на американском телеканале показали первую серию знаменитого сериала «Санта-Барбара».

30 июля на свет появились тренер Ирина Винер-Усманова, артист и политик Арнольд Шварценеггер, святой Серафим Саровский, писательница Эмили Бронте, белогвардеец Николай Юденич, космонавт Александр Баландин.

Торонто, Канада Фото: Mario Tumm/BROKER.com/Global Look Press

Именинники 30 июля

Что еще осталось сказать о событиях 30 июля 2026 года? Не забудьте поздравить с днем ангела:

Марину;

Маргариту;

Веронику;

Лазаря;

Леонида.

Теперь вы знаете, какой праздник выпадает на 30 июля 2026 года, чем советует заняться ООН и что гласят народные суеверия. Приметы советуют сегодня подстричься и захватить с собой зонтик. А вот шведские активистки призывают попробовать себя в рукоделии.

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