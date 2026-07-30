Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 00:15

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 июля 2026 года

Праздники 30 июля 2026 года Праздники 30 июля 2026 года Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Наши предки верили, что 30 июля обязательно будет дождливым днем. Они опасались гроз и старались даже не смотреть на сверкающие молнии. ООН в эту дату призывает задуматься о равноправии и борьбе за права человека. Рассказываем о примечательных событиях 30 июля: какой праздник справляют в народе, как связаны дружба и борьба против рабства и кто сегодня отмечает именины.

День дружбы и борьбы с торговлей людьми — праздники 30 июля 2026 года по версии ООН

В 2011 году в ООН придумали еще одно интересное торжество — День дружбы. В организации считают: в XXI веке идет слишком много войн, люди по всему земному шару постоянно оказываются в трудных ситуациях. Праздник 30 июля призывает всех сплотиться, забыть о конфликтах и помогать ближним. В эту дату не забывайте о своих друзьях, порадуйте их чем-то или хотя бы просто поговорите со старыми приятелями.

Еще одно торжество 30 июля, которое по всему миру справляют по инициативе ООН, — День борьбы с торговлей людьми. Его чиновники придумали в 2013 году. В нашем мире до сих пор существует рабство. В него могут попасть даже люди из развитых стран. По разным оценкам, в рабство попали от 20 до 50 миллионов человек: некоторых из них заставили работать в ужасных условиях, а других — выдали замуж против воли.

Таким образом, праздники 30 июля 2026 года призывают вспомнить о том, что все люди в мире должны обладать равными правами. ООН призывает с уважением относиться к людям любого возраста, национальности, вероисповедания, не оказывать давления на них.

Праздник 30 июля в разных странах мира: торжества в честь революции, вышивки и напитков

На 30 июля 2026 года выпало очень много интересных ивентов. Например, шведские рукодельницы призывают в эту дату отмечать Всемирный день вышивки. По их мнению, это хобби приносит умиротворение, помогает бороться с негативными эмоциями.

Праздник 30 июля в разных странах мира: торжества в честь революции, вышивки и напитков Праздник 30 июля в разных странах мира: торжества в честь революции, вышивки и напитков Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какой праздник 30 июля отмечают в разных государствах нашей планеты? Рассказываем:

  • День мучеников в Южном Судане — посвящен смерти Джона Гаранга де Мабиора, лидера Народно-освободительной армии Судана, во время Второй суданской гражданской войны;
  • День мучеников революции на Кубе — в честь революционеров, которые боролись с режимом Фульхенсио Батисты в 1950-е годы;
  • День независимости в Вануату — страна зависела от Британской империи и Франции;
  • День восхождения на трон в Марокко — справляется в то число, когда коронацию прошел нынешний правитель страны, сейчас это дата официального восхождения на трон Мухаммеда VI.

Марина Лазоревая — праздник 30 июля в России

30 июля 2026 года православные христиане усердно молятся сразу двум святым. Они чтят Марину Антиохийскую — мученицу, что пострадала от гонений на христиан в Римской империи в начале IV века нашей эры. Сохранилось мало сведений о ее жизни, но известно, что Марину казнили в возрасте 15 лет. Предание гласит, что Марина Антиохийская была одной из святых, которые явились к Жанне д’Арк.

Еще 30 июля вспоминают Лазаря Галисийского, основателя монастыря в древнем городе Эфесе (на территории современной Турции). Святой был известен своим аскетичным образом жизни, благочестием.

Из-за того что на 30 июля выпало сразу два торжества в честь святых, в народе эту июльскую дату прозвали Мариной Лазоревой (еще одна версия наименования — Марина с Лазарем). Этот день, верили крестьяне, должен был стать ненастным: гремел гром, сверкали молнии.

Марина Лазоревая — праздник 30 июля в России Марина Лазоревая — праздник 30 июля в России Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что можно и чего нельзя делать 30 июля 2026 года

В России праздник 30 июля старались проводить дома. Можно было заняться собой — например, подстричься. А еще следовало запомнить приснившийся сон и записать его — считалось, что сегодняшние сны могут нести важную информацию о будущем.

А вот чего лучше не делать 30 июля:

  • смотреть на сверкающие в небе молнии — к худу;
  • давать в долг, становиться кредитором и даже одалживать кому-то спички или зажигалку — все деньги потеряешь;
  • тратить много денег, принимать значимые решения — покупки не принесут счастья, а решения принесут проблемы;
  • говорить о чем-то важном во время грозы — к неудачам.

Так как день в народе считался дождливым, многие погодные приметы 30 июля связаны именно с осадками. Рассказываем о них:

  • какая погода сегодня — такая и осенью;
  • зарница (отблеск грозы) яркая — скоро что-то сгорит;
  • сильная гроза сегодня — к метелям зимой;
  • стрекоз над водой много летает — к ливню;
  • 30 июля нет дождя — зимой будет мало снега.

Приметы 30 июля Приметы 30 июля Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Интересные факты о 30 июля

Осталось рассказать о последних праздниках 30 июля 2026 года. Открываем труды по истории и изучаем интересные события разных эпох.

  • 1793 — заложен канадский город Торонто;
  • 1792 — революционеры во Франции исполнили знаменитый гимн «Марсельеза» в первый раз;
  • 1898 — открыта московская городская канализация;
  • 1907 — по московским улицам прошел первый автобус;
  • 1930 — в Уругвае прошел финал первого в мире чемпионата по футболу;
  • 1932 — в США стартовали Олимпийские игры;
  • 1975 — стартовало Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе в Финляндии;
  • 1984 — на американском телеканале показали первую серию знаменитого сериала «Санта-Барбара».

30 июля на свет появились тренер Ирина Винер-Усманова, артист и политик Арнольд Шварценеггер, святой Серафим Саровский, писательница Эмили Бронте, белогвардеец Николай Юденич, космонавт Александр Баландин.

Торонто, Канада Торонто, Канада Фото: Mario Tumm/BROKER.com/Global Look Press

Именинники 30 июля

Что еще осталось сказать о событиях 30 июля 2026 года? Не забудьте поздравить с днем ангела:

  • Марину;
  • Маргариту;
  • Веронику;
  • Лазаря;
  • Леонида.

Теперь вы знаете, какой праздник выпадает на 30 июля 2026 года, чем советует заняться ООН и что гласят народные суеверия. Приметы советуют сегодня подстричься и захватить с собой зонтик. А вот шведские активистки призывают попробовать себя в рукоделии.

Ранее мы рассказали о том, кто получит деньги на свадьбу от государства и на каких условиях.

дни рождения
дружба
православные праздники
праздники
приметы
суеверия
традиции
июль
ООН
Мир
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крымский мост временно закрыли для движения автомобилей
Стало известно, кому принадлежит один из якобы атакованных танкеров в Египте
«Духовны мерзкий тип»: Вован и Лексус о западных политиках и лучших пранках
Мойка мотоцикла обернулась смертью для 11-летнего мальчика под Белгородом
Сенат США сделал новый шаг по делу сообщницы Эпштейна
Смерть тренера, развод с Усмановым, свой спектакль: как живет Ирина Винер
Трамп раскрыл, как относится к Путину и Зеленскому
Семь человек погибли при крушении пожарного вертолета в Аргентине
Трамп рассказал, о чем говорил Зеленскому на закрытой встрече
В Турции сообщили о ЧП с направлявшимся в Россию сухогрузом
«Комбинация из трех пальцев»: раскрыто, что ждет Киев вместо ракет Patriot
Зеленский обсудил с Туском безопасность украинцев
Кто такие хуситы, сколько их, где живут: главное об основных друзьях Ирана
ВСУ атаковали рейсовый автобус с мирными жителями ДНР
Принцу Гарри может не хватить денег на многомиллионные судебные расходы
Стало известно о жертвах и раненых при атаках беспилотников ВСУ в ДНР
«Очень мощные удары»: Трамп сообщил о планах США в отношении Ирана
Мирный житель тяжело ранен при атаке БПЛА в Орловской области
Стало известно, куда пропал подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье
В США раскрыли объем ежедневных поставок нефти из Персидского залива
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.