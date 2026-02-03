Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 февраля 2026 года

3 февраля 2026 года — какой праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 февраля 2026 года Печем морковный торт и сбиваем снег с деревьев

3 февраля — 34-й день в году. Рассказываем, благодаря чему он вошел в историю, какие события произошли в этот день, а главное — какие праздники отмечают 3 февраля в России и других уголках света.

3 февраля 2026 года — Максимов день в России

На 3 февраля приходится церковный праздник — день поминовения преподобного Максима Грека. Святой известен переводами богослужебных книг, а также собственными духовно-нравственными сочинениями. Он остался в истории не только как монах и богослов, но и как филолог.

В народе Максима Грека зовут утешителем и чтут как заступника обездоленных. Поэтому в праздник 3 февраля принято молить святого о здравии всех совершающих благие деяния. В этот день также просят о мире, укреплении семейных союзов и разрешении сложных ситуаций.

3 февраля в России — день выпекания традиционных пирогов с сытными — например, мясной — начинками. Этим символическим блюдом нужно угостить ближних и нуждающихся. Стоит также разрешить давние конфликты и помириться с теми, с кем вы находитесь в ссоре.

На Максимов день, 3 февраля, принято уходить в лес, чтобы поделиться с березой потаенными переживаниями и рассказать ей о неразрешимых трудностях. Считается, что на обратном пути к человеку точно придет решение.

Существует и другое поверье, связанное с деревьями. В Максимов день супруги, взявшись за руки, выходят во двор и сбивают с ветвей снег. Согласно народным убеждениям, так можно укрепить брачный союз.

Мы выяснили, какой православный праздник отмечают 3 февраля. Но не меньший интерес представляют приметы, связанные с этим днем. Поговорим о них отдельно.

3 февраля 2026 года — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Олег Макаров/РИА Новости

Приметы на 3 февраля

3 февраля 2026 года, в Максимов день, стоит внимательно следить за природой. По ее состоянию можно определить, чего ждать от погоды в будущем:

если в полночь сквозь тучи просвечивает месяц, можно рассчитывать на богатый урожай пшеницы;

Максимов день выдался ясным — пора готовиться к затяжному похолоданию;

зайцы выбегают из леса в поле — к снегу;

чистое небо — предвестие скудного урожая.

Если на Максима Грека творить благие деяния, можно привлечь благополучие. А люди, родившиеся в этот день, вырастут хорошими семьянинами.

Какой праздник отмечают 3 февраля в России и других странах

Максимов день — далеко не единственный праздник, выпадающий на 3 февраля 2026 года. В этот день отгоняют демонов, борются со сквернословием и пекут пироги. Вот какие праздники приходятся на 3 февраля:

Сэцубун — японский праздник изгнания демонов посредством ритуального разбрасывания бобов;

День борьбы с ненормативной лексикой — неофициальный всемирный праздник борьбы за чистоту речи;

День морковного торта — американский национальный праздник в честь традиционного блюда.

Важное значение имеет Международный день пропавших без вести людей. Он отмечается с 2010 года. В начале февраля проводятся лекции, публикуются тематические материалы. Их назначение — рассказать о последовательности действий в случае пропажи человека, о работе волонтерских отрядов и не только.

Стоит сказать и о том, какие памятные дни отмечаются 3 февраля. В этот перечень входят:

День основания коммунистической партии Вьетнама — вьетнамский день создания правящей политической партии;

День героев в Мозамбике — государственный праздник, установленный в память о солдатах, боровшихся за независимость Мозамбика;

День павших в Сан-Томе и Принсипи — государственный праздник в честь павших в борьбе за независимость республики;

День четырех капелланов — американский день памяти капелланов, эвакуировавших пассажиров с тонущего корабля «Дорчестер»;

День ветеранов в Таиланде — день основания государственной организации ветеранов войны.

3 февраля 2026 года — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Какие важные события произошли 3 февраля

Мы выяснили, какие праздники в России и других уголках света отмечают 3 февраля. Теперь стоит обратиться к истории и вспомнить, какие важные события связаны с этой датой:

1565 г. — по приказу Ивана Грозного учреждена опричнина;

1826 г. — писателя Александра Грибоедова арестовали по обвинению в причастности к декабристскому восстанию;

1870 г. — в США отменены ограничения избирательного права по расовым признакам;

1925 г. — состоялась дебютная радиотрансляция оперы «Князь Игорь»;

1966 г. — станция «Луна-9» совершила посадку на Луну и транслировала первый снимок лунной поверхности.

Какие знаменитости родились 3 февраля

В начале февраля отмечают день рождения политики, писатели, композиторы, общественные деятели и многие другие выдающиеся личности. Вот некоторые из них:

Феликс Мендельсон (1809–1874) — композитор, пианист;

Элизабет Блэкуэлл (1821–1910) — первая американка, получившая высшее медицинское образование;

Сергей Корсаков (1854–1910) — психиатр;

Иван Фомин (1872–1936) — архитектор;

Гертруда Стайн (1874–1946) — писательница, теоретик литературы;

Эдуард Володарский (1941–2012) — сценарист, драматург;

Йоахим Лев (р. 1960) — футболист, тренер;

Флориан Руссо (р. 1974) — велогонщик, олимпийский чемпион.

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 февраля 2026 года Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Именины 3 февраля

В этот день отмечают именины:

Анастасия;

Анна;

Агния;

Максим;

Илья;

Иван;

Евгений.

Резюмируя, 3 февраля — самое подходящее время для примирения и совершения добрых дел. Не забудьте также разбросать соевые бобы, приготовить морковный пирог и следить за чистотой речи.

Ранее мы рассказывали об особенностях закона о тишине в 2026 году в Казани.