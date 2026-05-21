Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 мая 2026 года

День 21 мая уже 141-й по счету в 2026 году. Следующий год будем встречать через 224 дня. На эту дату выпадает множество военных, гражданских, религиозных и исторических событий. Расскажем подробнее о том, какие праздники будем отмечать 21 мая 2026 года.

Какие праздники 21 мая отмечают православные в России

Православная церковь в России 21 мая будет отмечать праздник, который в народе получил название Иван Долгий. В этот день в христианстве принято вспоминать Иоанна Богослова, одного из самых преданных последователей Иисуса Христа, который был его учеником, а после того, как Учителя распяли, до конца жизни заботился о его матери, Богородице.

После этого Иоанн отправился странствовать по миру, чтобы нести людям слово Божье. Язычники много раз покушались на его жизнь, однако каждый раз Иоанну удавалось избежать смерти. Он написал Евангелие, по преданию, прожил более сотни лет и на протяжении всей жизни проповедовал веру в Иисуса.

В народе этот праздник называют Долгим, поскольку было принято работать в этот день от зари до темноты.

Другие праздники 21 мая 2026 года

Разумеется, 21 мая 2026 года мы будем отмечать множество других праздников.

Например, День полярника. Несмотря на то, что земли, находящиеся подо льдом, непригодны для полноценной жизни человечества, здесь ведется немало научных исследований, которые так или иначе влияют на развитие человечества. И все это стало возможным благодаря тому, что полярные исследователи когда-то не испугались льда и холода и сумели открыть новые земли. Нередко ценой собственной жизни.

Также во всем мире 21 мая отметят День космоса. Если вы любите наблюдать за звездами, интересуетесь космонавтикой, увлекаетесь исследованиями и открытиями современных астрономов, то вполне можете отметить этот праздник.

В России 21 мая отметят День создания Тихоокеанского флота. Он появился в 1731 году в связи с основанием военного порта в Охотске, который считается первым постоянным военно-морским подразделением России на территории Дальнего Востока.

В мире отмечают День защиты от безработицы. В текущей экономической ситуации в России о безработице почти забыли. Напротив, во многих отраслях наблюдается нехватка рабочих рук, особенно это касается «синих воротничков». Что ж, для простых людей дефицит кадров всегда предпочтительнее, ведь есть возможность выбрать более выгодные условия труда.

Еще один праздник, связанный с работой, отметят сегодня специалисты общепита — 21 мая 2026 года свой профессиональный праздник отмечают официанты. Несмотря на кажущуюся простоту, работа официантом требует хорошей памяти, умения находить общий язык с людьми, физической выносливости и умения разрешать возможные конфликты.

Поздравив официантов и официанток, гурманы сегодня смогут отметить еще два праздника — Международный день чая и День клубники со сливками. Совмещать не возбраняется. Желаем вкусного чаепития!

Ну а работники творческих профессий не преминут отпраздновать День музы и вдохновения. Без них, как известно, нельзя написать картину, сочинить музыку, и даже самая обычная новость на нашем сайте появляется благодаря вдохновению журналистов и бильдредакторов.

Какие памятные даты и исторические праздники отмечают 21 мая

21 мая в истории человечества происходило множество самых разнообразных событий. Часть из них позже превратилась в праздники или памятные даты.

1091 год — русские летописцы впервые упомянули в письменных источниках кольцеобразное затмение Солнца, которое можно было видеть из разных городов на Руси.

1712 год — царь Петр I подписал указ о переносе столицы России из Москвы в построенный им по европейскому образу и подобию город Санкт-Петербург.

1904 год — создана Международная федерация футбола — FIFA, о чем был подписан соответствующий документ в Париже.

1925 год — американский исследователь Клэренс Бердсай впервые применил метод глубокой заморозки для полуфабрикатов.

1928 год — американскому мультипликатору Уолту Диснею был выдан патент на единоличное право использования образа мультипликационного героя — Микки Мауса.

1979 год — в Советском Союзе прошел первый концерт западной рок-звезды — Элтон Джон выступил в Ленинграде.

В этот день появились на свет:

1471 год — немецкий художник, гений эпохи Возрождения, мастер гравюры, работы которого есть во всех крупнейших музеях мира, Альбрехт Дюрер.

1878 год — американский авиаконструктор, изобретатель гидроплана Гленн Хаммонд Кертисс.

1921 год — «отец» советской водородной бомбы физик Андрей Сахаров.

1924 год — советский писатель, автор повестей «А зори здесь тихие...», «В списках не значился», «Не стреляйте в белых лебедей» Борис Васильев.

1934 год — советский режиссер, создатель фильмов «В огне брода нет», «Васса», «Романовы: Венценосная семья», «В круге первом» Глеб Панфилов.

1949 год — советская актриса, сыгравшая яркие роли в фильмах «12 стульев», «Приключения принца Флоризеля», «Кадриль», «Ширли-мырли», «Любовь с привилегиями», «Интердевочка», Любовь Полищук.

1962 год — российский актер, исполнитель ролей в лентах «Весьегонская волчица», «День выборов», «Экипаж», «Страна глухих», «Контракт со смертью», Олег Фомин.

Также в этот день мир покинули:

1619 год — итальянский врач, специализировавшийся на хирургии, выделивший эмбриологию в отдельную сферу медицины, Джироламо Фабрицио.

1865 год — датский археолог, предложивший разделить историю современного человека на три условных периода — каменный, бронзовый и железный века, Кристиан Юргенсен Томсен.

1915 год — французский исследователь в области металлургии, открывший способ получения литой стали, названный его именем, Пьер Мартен.

1957 год — выдающийся русский певец, исполнитель таких произведений, как «Мадам, уже падают листья», «Ваши пальцы пахнут ладаном», «В степи молдаванской», Александр Вертинский.

2000 год — британская писательница, прославившаяся созданием большого количества любовных романов, Барбара Картленд.

