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14 июля 2026 в 00:15

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 июля 2026 года

Взятие Бастилии 14 июля 1789 года Взятие Бастилии 14 июля 1789 года Фото: Global Look Press
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Французы 14 июля вспоминают события XVIII века. Объясняем, чем еще любопытна дата 14 июля 2026 года: какой праздник справляли в народе, какие события произошли в разные эпохи, кого поздравить с именинами и почему и в летние Кузьминки стоит приготовить малиновое варенье.

Международные праздники 14 июля 2026 года

Важный праздник 14 июля отмечают французы. Они вспоминают взятие крепости Бастилии в 1789 году. Это один из главных эпизодов знаменитой Великой французской революции, повлиявшей на политическое устройство Франции и других европейских стран. Ныне 14 июля — один из важнейших национальных праздников страны, символ свержения монархии. По всей Франции по традиции пройдут гулянья и военные парады. А завершится день торжественным салютом.

Это не последний праздник 14 июля. Какой ивент еще соберет много людей? Изучаем интересные события в иностранных государствах:

  • День Республики в Ираке — напоминание о революции 1958 года и падении монархии;
  • День сотрудников налоговой в Белоруссии;
  • День миротворца в Южной Осетии — в регион введен миротворческий контингент, который позднее помог урегулировать конфликт грузин и осетин;
  • день рождения наследницы престола — кронпринцессы Виктории — в Швеции.

Дни рождения 14 июля: кронпринцесса Виктория Дни рождения 14 июля: кронпринцесса Виктория Фото: Anders Wiklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Летние Кузьминки — праздник 14 июля у славян

14 июля 2026 года по календарю наших предков — это летние Кузьминки (еще день называют бабьим праздником). Такое название носит торжество, посвященное памяти святых Космы и Дамиана. Интересно, что Церковь чтит сразу три пары праведников с такими именами. 14 июля вспоминают Косму и Дамиана римских.

Братья жили в III веке в Риме. Они прославились как милосердные христиане. Косма и Дамиан бесплатно лечили всех, кто к ним обращался, пропагандировали свою религию, обращали в христианство язычников. Это привлекло внимание властей. Император Карин приказал схватить братьев.

Прямо во время суда на помощь Косме и Дамиану, как гласят легенды, пришел Бог. Он поразил императора болезнью, которую тут же вылечили святые. Тогда Карин отпустил их, и братья вновь занялись медициной. Вот только долго прожить им было не суждено: Косму и Дамиана вероломно убил их собственный учитель — старый лекарь, который завидовал их славе.

В летние Кузьминки крестьяне активно работали в поле, а еще отправлялись в леса собирать ягоды. 14 июля было принято готовить блюда из малины и крыжовника, например варенье.

Летние Кузьминки Летние Кузьминки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приметы на 14 июля: что можно и нельзя делать

Собирать ягоды — традиция славянского торжества 14 июля. В этот же день в деревнях продолжались гулянья. Женщины устраивали пиры. На них готовили интересное блюдо — так называемую сборную кашу. Ее ингредиентами становилось все, что приносили участники встречи.

Чем еще наши предки советовали заняться в этот день:

  • наводить чистоту в доме;
  • отнести моток ниток в церковь;
  • давать милостыню, угощать малоимущих едой;
  • заниматься огородом, пересаживать растения — наступает пора прополки;
  • готовить ягодное варенье или другие блюда.

Приметы запрещают сегодня плакать и грустить, завидовать успехам ближних, а еще — тяжело работать. Усердный труд 14 июля 2026 года будет бесполезным и принесет только еще больше дел в будущем.

Ни один день не обходится без примет о погоде и природе. Что они сулят:

  • на небе видно много звезд ночью — к грозе днем;
  • птицы сильно раскричались — июль будет засушливый и жаркий;
  • утром небо все в облаках — к дождю;
  • листья уже пожелтели на деревьях — и осень, и зима наступят слишком рано;
  • паук спустился на паутине — жди сильные ветра.

Приметы на 14 июля: что можно и нельзя делать Приметы на 14 июля: что можно и нельзя делать Фото: Wolfram Steinberg/dpa/Global Look Press

Интересные факты о 14 июля

Что еще интересного происходит 14 июля 2026 года? Рассказываем о годовщинах занимательных исторических событий:

  • 1099 — начался штурм Иерусалима рыцарями-крестоносцами;
  • 1471 — новгородцы проиграли москвичам в сражении на реке Шелони, Новгородская республика потеряла свою независимость;
  • 1789 — взята тюрьма Бастилия;
  • 1860 — в России открыт Государственный банк;
  • 1896 — Евгений Яковлев и Петр Фрезе показали в Нижнем Новгороде первый русский автомобиль;
  • 1897 — в нашей стране воскресенье стало официальным выходным;
  • 1920 — челюскинцы отправились в арктическую экспедицию;
  • 1941 — советские военные применили «Катюшу» в первый раз;
  • 1956 — в Советском Союзе опубликован указ о пенсиях;
  • 1976 — Канада отменила смертную казнь;
  • 1983 — выпущена аркада Mario Bros;
  • 1990 — в СССР создана ВГТРК;
  • 1995 — у Москвы появился официальный гимн, песня «Дорогая моя столица».

14 июля появились на свет художник Густав Климт, писатели Ирвинг Стоун и Гавриил Державин, певица Пелагея, шахматист Ян Непомнящий, президент США Джеральд Форд, режиссер Ингмар Бергман.

Именины 14 июля — Пелагея Именины 14 июля — Пелагея Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Именины 14 июля

Откроем святцы и узнаем именинников:

  • Тихон;
  • Аркадий;
  • Лев;
  • Кузьма;
  • Ангелина;
  • Петр;
  • Константин;
  • Иван;
  • Василий.

Из нашего материала вы узнали, какой праздник установлен 14 июля 2026 года. В этот день можно последовать советам народного календаря: поесть ягод, приготовить кашу и повеселиться.

Ранее мы рассказывали, как защитить спелую клубнику от вредителей.

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