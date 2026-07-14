Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 июля 2026 года

Французы 14 июля вспоминают события XVIII века. Объясняем, чем еще любопытна дата 14 июля 2026 года: какой праздник справляли в народе, какие события произошли в разные эпохи, кого поздравить с именинами и почему и в летние Кузьминки стоит приготовить малиновое варенье.
Международные праздники 14 июля 2026 года
Важный праздник 14 июля отмечают французы. Они вспоминают взятие крепости Бастилии в 1789 году. Это один из главных эпизодов знаменитой Великой французской революции, повлиявшей на политическое устройство Франции и других европейских стран. Ныне 14 июля — один из важнейших национальных праздников страны, символ свержения монархии. По всей Франции по традиции пройдут гулянья и военные парады. А завершится день торжественным салютом.
Это не последний праздник 14 июля. Какой ивент еще соберет много людей? Изучаем интересные события в иностранных государствах:
- День Республики в Ираке — напоминание о революции 1958 года и падении монархии;
- День сотрудников налоговой в Белоруссии;
- День миротворца в Южной Осетии — в регион введен миротворческий контингент, который позднее помог урегулировать конфликт грузин и осетин;
- день рождения наследницы престола — кронпринцессы Виктории — в Швеции.
Дни рождения 14 июля: кронпринцесса Виктория
Летние Кузьминки — праздник 14 июля у славян
14 июля 2026 года по календарю наших предков — это летние Кузьминки (еще день называют бабьим праздником). Такое название носит торжество, посвященное памяти святых Космы и Дамиана. Интересно, что Церковь чтит сразу три пары праведников с такими именами. 14 июля вспоминают Косму и Дамиана римских.
Братья жили в III веке в Риме. Они прославились как милосердные христиане. Косма и Дамиан бесплатно лечили всех, кто к ним обращался, пропагандировали свою религию, обращали в христианство язычников. Это привлекло внимание властей. Император Карин приказал схватить братьев.
Прямо во время суда на помощь Косме и Дамиану, как гласят легенды, пришел Бог. Он поразил императора болезнью, которую тут же вылечили святые. Тогда Карин отпустил их, и братья вновь занялись медициной. Вот только долго прожить им было не суждено: Косму и Дамиана вероломно убил их собственный учитель — старый лекарь, который завидовал их славе.
В летние Кузьминки крестьяне активно работали в поле, а еще отправлялись в леса собирать ягоды. 14 июля было принято готовить блюда из малины и крыжовника, например варенье.
Приметы на 14 июля: что можно и нельзя делать
Собирать ягоды — традиция славянского торжества 14 июля. В этот же день в деревнях продолжались гулянья. Женщины устраивали пиры. На них готовили интересное блюдо — так называемую сборную кашу. Ее ингредиентами становилось все, что приносили участники встречи.
Чем еще наши предки советовали заняться в этот день:
- наводить чистоту в доме;
- отнести моток ниток в церковь;
- давать милостыню, угощать малоимущих едой;
- заниматься огородом, пересаживать растения — наступает пора прополки;
- готовить ягодное варенье или другие блюда.
Приметы запрещают сегодня плакать и грустить, завидовать успехам ближних, а еще — тяжело работать. Усердный труд 14 июля 2026 года будет бесполезным и принесет только еще больше дел в будущем.
Ни один день не обходится без примет о погоде и природе. Что они сулят:
- на небе видно много звезд ночью — к грозе днем;
- птицы сильно раскричались — июль будет засушливый и жаркий;
- утром небо все в облаках — к дождю;
- листья уже пожелтели на деревьях — и осень, и зима наступят слишком рано;
- паук спустился на паутине — жди сильные ветра.
Интересные факты о 14 июля
Что еще интересного происходит 14 июля 2026 года? Рассказываем о годовщинах занимательных исторических событий:
- 1099 — начался штурм Иерусалима рыцарями-крестоносцами;
- 1471 — новгородцы проиграли москвичам в сражении на реке Шелони, Новгородская республика потеряла свою независимость;
- 1789 — взята тюрьма Бастилия;
- 1860 — в России открыт Государственный банк;
- 1896 — Евгений Яковлев и Петр Фрезе показали в Нижнем Новгороде первый русский автомобиль;
- 1897 — в нашей стране воскресенье стало официальным выходным;
- 1920 — челюскинцы отправились в арктическую экспедицию;
- 1941 — советские военные применили «Катюшу» в первый раз;
- 1956 — в Советском Союзе опубликован указ о пенсиях;
- 1976 — Канада отменила смертную казнь;
- 1983 — выпущена аркада Mario Bros;
- 1990 — в СССР создана ВГТРК;
- 1995 — у Москвы появился официальный гимн, песня «Дорогая моя столица».
14 июля появились на свет художник Густав Климт, писатели Ирвинг Стоун и Гавриил Державин, певица Пелагея, шахматист Ян Непомнящий, президент США Джеральд Форд, режиссер Ингмар Бергман.
Именины 14 июля
Откроем святцы и узнаем именинников:
- Тихон;
- Аркадий;
- Лев;
- Кузьма;
- Ангелина;
- Петр;
- Константин;
- Иван;
- Василий.
Из нашего материала вы узнали, какой праздник установлен 14 июля 2026 года. В этот день можно последовать советам народного календаря: поесть ягод, приготовить кашу и повеселиться.
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