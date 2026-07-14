Приметы на 14 июля — летние Кузьминки: большой женский праздник

В середине июля православные особо чтут бессребреников Косму (его на Руси еще звали Кузьма) и Дамиана, пострадавших в Риме. В народе день ласково прозвали летними Кузьминками. На Руси эта дата считалась сугубо женским праздником — периодом, когда после тяжелых полевых работ крестьянки собирались вместе, чтобы отдохнуть, обменяться советами и провести старинные обряды. Святые братья почитались как искусные лекари и покровители домашнего очага, способные починить любую сломавшуюся вещь и вернуть мир в семью.
Основные приметы 14 июля и их значение
В верованиях наших предков дата символизирует экватор летней страды, когда идет сбор первых овощей, прополка грядок и заготовка ягод.
Если на небе ярко горят звезды, а утром на траву ложится густой туман, то осень порадует обилием грибов и ягод в лесах.
Если к Кузьминкам на деревьях начинают появляться первые желтые листья, то осень будет ранняя, но теплая и сухая.
Для дома и быта
После полевых работ женщины в прошлом устраивали девичники и варили сборную кашу из того, что принесла каждая гостья. Верили, что так весь год будет сытым и богатым. В народе доброй традицией считалось дарить друг другу полезные бытовые мелочи, что сулило избавление от мелких неурядиц.
В этот день собирали малину и крыжовник для варенья — верили, что заготовки получатся особенно вкусными. Хозяйки выходили в огород за первыми овощами. Чтобы задобрить домового, в угол кухни ставили угощение.
Строго запрещалось заниматься тяжелым трудом, уборкой, стиркой и рукоделием, а также ходить в лес в одиночку.
Для работы и денег
В финансовых делах день требовал особой осторожности. Категорически запрещалось тратить деньги и совершать крупные покупки — это могло привести к проблемам. Нельзя было выставлять достаток напоказ и завидовать чужому успеху. Опасна была и зависть — она могла обернуться сложными жизненными ситуациями.
Кузнецам в этот день запрещалось работать: верили, что их труд может накликать град на посевы.
Зато если в день Кузьмы и Демьяна бескорыстно починить кому-то сломавшуюся вещь или помочь коллеге исправить ошибку, то финансовая удача вернется в тройном размере.
Для любви и отношений
Одиноким девушкам и юношам народная мудрость велит провести этот вторник в хорошем настроении и открытости к общению, что сулит скорое избавление от одиночества, знаки внимания от приятного человека и зарождение крепкого союза.
Приметы 14 июля: что делать?
Используйте этот чудесный летний день, чтобы немного замедлить привычный бег жизни, соберитесь в кругу близких подруг или семьи, приготовьте вкусный ужин и забудьте старые обиды.
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