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13 июля 2026 в 00:05

Приметы 13 июля — Собор Двенадцати апостолов: что сулит Макушка лета?

Приметы 13 июля Приметы 13 июля Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Сегодня воцерковленные люди празднуют Собор Двенадцати апостолов — ближайших учеников Христа. В народе этот день называют Полупетром, Макушкой лета или Верхушкой лета. Считалось, что именно теперь лето достигает пика зрелости: солнце стоит в самой силе, но дни уже начинают понемногу убывать. В народе говорили: «Полупетр — первый шаг к осени».

Общее значение: приметы 13 июля

В этот день на Руси провожали первую половину лета и готовились к жатве и сенокосу. Крестьяне поднимались на рассвете на холмы и кланялись заре. По поверьям, сны с 12 на 13 июля считались вещими. Считалось также, что в этот день легко можно сглазить человека, поэтому особое внимание уделяли оберегам.

Погодные приметы

Природа 13 июля была особенно щедра на знаки.

  • Если кукушка все еще кукует — лето будет долгим и теплым, а зима наступит позже.

  • Если утром распускаются розы — день будет жарким и солнечным.

  • Обильная утренняя роса сулила солнечную погоду, а ее отсутствие или стелющийся по земле туман — к дождю.

  • Желтые облака на горизонте — признак приближающегося дождя. Черные тучи с утра предвещали грозу.

Традиции 13 июля Традиции 13 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для дома и быта

Главная традиция этого дня — крашение яиц в желтый или золотой цвет, символизирующий солнце. Считалось, что, съев такое яйцо, человек привлекает в жизнь удачу и защищает себя от сглаза. Яйца обменивали с родными и соседями, катали по телу для снятия порчи или закапывали под порог как оберег от нужды. Также в этот день собирали целебные травы — верили, что после 13 июля их сила угасает. А вот спать после заката строго запрещалось — считалось, что так можно проспать удачу.

Для работы и денег

Этот день благоприятен для заключения долгосрочных контрактов, обмена опытом и начала новых рабочих циклов. Приметы утверждают, что если пастухи или те, кто работает с землей, получат в этот день заслуженную похвалу или подарок, то их материальное положение пойдет в гору.

Также день считался благоприятным для рискованных решений, но только для тех, кто действовал без жадности и с чистыми помыслами. Не рекомендовалось заниматься тяжелой работой в поле, саду или огороде — земля в этот день отдыхает.

Для любви и отношений

В личной сфере запрещались ссоры, сплетни и сквернословие — это могло обернуться затяжными конфликтами на все лето. Нельзя было отказывать в помощи — считалось, что апостолы могут испытать человека через просьбу. Не рекомендовалось проводить весь день дома в одиночестве — иначе можно остаться без пары до конца лета. А если вас звали в гости, отказываться без уважительной причины считалось невежливым и могло навлечь неудачу.

В этот день также было принято мириться с врагами и просить прощения.

Собор Двенадцати апостолов: обычаи, традиции, приметы Собор Двенадцати апостолов: обычаи, традиции, приметы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приметы 13 июля: что делать?

Используйте этот день, чтобы оставить в прошлом былые разногласия, наведите порядок в своих планах на лето и уделите время полноценному общению с близкими — тогда любые приметы сработают исключительно в вашу пользу.

К чему снится бывшая, умершая и чужая жена, читайте в нашей статье.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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