12 апреля — День войск ПВО: от прожекторов до зенитных ракет

В российском календаре воинских праздников 12 апреля занимает особое место. В этот день чествуют тех, кто стоит на страже воздушных рубежей страны, — военнослужащих войск противовоздушной обороны. Дата отсылает к событиям 1942 года, когда структура сил, прикрывавших небо, обрела современный облик. Однако история ПВО началась гораздо раньше и насчитывает уже более века.

История создания: от первых зенитных орудий до 12 апреля 1942 года

Начало XX века принесло человечеству не только автомобили и радио, но и военную авиацию. Самолеты быстро превратились из диковинки в грозное оружие. Уже в годы Первой мировой войны стало понятно, что города, заводы или войска на марше нуждаются в защите от ударов с воздуха. В русской армии тогда появились первые специальные подразделения, вооруженные зенитными пушками. Они стали прообразом будущих войск ПВО.

В 1930-е годы в СССР активно развивалась авиация и одновременно росла потребность в средствах борьбы с ней. К началу Великой Отечественной войны существовали истребительная авиация ПВО и зенитная артиллерия, но они были разрозненны, действовали по отдельным планам. Единого командования, способного координировать их усилия в масштабах всей страны, не было. Это стало серьезной проблемой в первые месяцы войны.

Исправить ситуацию решили в 1942 году. 12 апреля вышел приказ Наркома обороны СССР. Документ предписывал объединить все силы и средства противовоздушной обороны на территории страны под единым руководством. Был создан штаб войск ПВО, а сами войска разделили на фронты и округа ПВО. Эта дата считается днем рождения войск ПВО как самостоятельного рода войск, а позже была выбрана для празднования профессионального праздника.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Оборона Москвы. Зенитные орудия на территории Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького Фото: Наум Грановский/РИА Новости

Роль ПВО в Великой Отечественной войне: оборона Москвы и других городов

Великая Отечественная война стала для молодых войск ПВО самым суровым экзаменом. Им предстояло прикрыть от немецких бомбардировщиков Москву, Ленинград, Сталинград, промышленные центры Урала и Поволжья.

Особого упоминания заслуживает оборона Москвы. Гитлеровское командование планировало стереть столицу с лица земли массированными воздушными налетами. Первый такой случился в ночь на 22 июля 1941 года. В нем участвовало около 220 бомбардировщиков. Но на подступах к городу их встретила организованная система ПВО: зенитные батареи создали огневую завесу, а истребители поднялись на перехват. Налет был отражен. В последующие месяцы враг предпринимал новые попытки, но каждый раз разбивался о стойкость защитников московского неба.

Всего за годы войны зенитчики и летчики-истребители ПВО уничтожили тысячи вражеских самолетов. Сотни тысяч военнослужащих ПВО были награждены орденами и медалями, 182 части получили звание гвардейских, а 250 — ордена.

Послевоенное развитие: создание зенитно-ракетных комплексов

Окончание войны не означало конца гонки вооружений. Появление реактивной авиации, а затем и ядерного оружия потребовало от ПВО качественного рывка. Старые зенитные пушки и поршневые истребители уже не могли гарантированно поражать скоростные цели.

Ответом стало создание зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Первой ласточкой стала система С-75, принятая на вооружение в 1954 году. Это было принципиально новое оружие. 1 мая 1960 года ракетой С-75 под Свердловском был сбит американский самолет-разведчик U-2, который считался неуязвимым. Весь мир тогда убедился в мощи советской ПВО.

За С-75 последовали другие системы. ЗРК С-125 предназначался для борьбы с целями на малых высотах. С-200 мог поражать самолеты на дальних подступах. Параллельно создавались мобильные войсковые комплексы «Круг», «Куб», «Оса». Каждое новое изделие было сложнее и эффективнее предыдущего. К концу 1980-х годов советская ПВО считалась одной из сильнейших в мире.

Военнослужащие приводят зенитную ракетную систему С-300В в готовность к обнаружению и поражению воздушных целей на тактических учениях войск противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) на полигоне Капустин Яр Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Современные системы: С-400, С-500 и их задачи

Сегодня войска противовоздушной обороны России оснащены системами, которые не имеют аналогов в мире. Главная ударная сила — зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и С-500 «Прометей».

С-400 «Триумф» — мобильный комплекс, способный одновременно сопровождать до 6 воздушных целей и наводить на них до 12 ракет. Он уничтожает самолеты, крылатые и баллистические ракеты, а также гиперзвуковые летательные аппараты на дальности до 250 километров. Развертывание системы занимает всего несколько минут. С-400 стоит на вооружении десятков полков и надежно прикрывает небо над Россией.

С-500 «Прометей» — система нового поколения. Она относится к классу ПВО-ПРО, то есть способна бороться не только с аэродинамическими целями, но и с баллистическими ракетами, а также с целями в ближнем космосе, включая спутники.

«Прометей» сопровождает до 10 целей одновременно и поражает их на больших дистанциях. Первые полки, вооруженные С-500, уже заступили на боевое дежурство.

Кто служит в ПВО: от операторов до радиотехнических войск

Войска ПВО — сложная структура, включающая несколько родов войск. Два главных — зенитные ракетные и радиотехнические.

Зенитные ракетные войска (ЗРВ) — это те, кто непосредственно уничтожает врага. Их военнослужащие — операторы и наводчики, инженеры и техники, обслуживающие сложнейшие комплексы С-400 и С-500. От их профессионализма зависит, будет ли цель поражена.

Радиотехнические войска (РТВ) называют глазами ПВО. Они ведут радиолокационную разведку, обнаруживают и сопровождают все воздушные цели в радиусе сотен километров. Именно операторы РТВ первыми видят нарушителя, определяют его координаты и передают целеуказание зенитчикам. Они несут круглосуточное дежурство, обеспечивая непрерывный контроль за небом.

Кроме того, в состав ПВО входят истребительная авиация, части радиоэлектронной борьбы и связи. Все они действуют как единый организм.

Военнослужащий ПВО Центрального военного округа ВС РФ на месте наводчика-оператора на Покровском направлении в ДНР Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Как поздравить военнослужащих войск ПВО

День войск противовоздушной обороны — праздник людей, которые днем и ночью охраняют наше мирное небо. Поздравить их можно по-разному: в торжественной обстановке на службе, дома в кругу семьи или в неформальной беседе с сослуживцами.

В поздравлениях принято подчеркивать важность и ответственность их труда. Желают крепкого здоровья, боевой выдержки, надежных приборов и чистого горизонта. Можно пожелать, чтобы боевая тревога объявлялась только на учениях, а в жизни было как можно меньше поводов для беспокойства.

Особые слова признательности адресуют ветеранам ПВО. Тем, кто в послевоенные годы осваивал первые зенитные ракетные комплексы, кто стоял у истоков современной системы противовоздушной обороны. Их опыт и знания — бесценное наследие для молодых офицеров.

От первых зенитных пушек, стрелявших по германским самолетам в Первую мировую, до «Триумфов» и «Прометеев» — таков путь российских войск ПВО. Путь, полный героизма, тяжелого труда и технических прорывов. Сегодня воины ПВО несут свою нелегкую службу, обеспечивая безопасность нашей страны. С праздником их, с Днем войск противовоздушной обороны.

