28 января 2026 в 15:01

Депутат объяснил, почему насильников четырехлетней девочки не депортировали

Депутат Матвеев: насильников четырехлетней девочки пока не депортируют

Михаил Матвеев Михаил Матвеев Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости
Родителей двух школьников, по версии следствия, изнасиловавших четырехлетнюю девочку в Калужской области, пока не депортировали из России, сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Матвеев. По его словам, это связано с проведением расследования. Пока оно идет, дети и их родители находятся в стране.

Тут есть одно объяснение. Я наводил справки, общался с теми, кто в курсе этой ситуации. Как мне объяснили, проблема в запуске процедуры прекращения гражданства у родителей и привлечении их к уголовной ответственности. Пока идут следственные действия, связанные с уголовным делом в отношении родителей, детей без этих родителей выслать не могут, — сообщил депутат ГД Михаил Матвеев.

По этой причине их поместили в специализированное учреждение — детский дом, добавил депутат. Он отметил, что в конечном итоге их все же депортируют.

На вопрос о том, как получилось, что на Новый год этим детям вручали подарки, ответили: «Что поделать? Всем вручали — мы же не можем их вывести и сказать, а вам не дадим. Что мы будем мелочиться». Позиция социальных органов была такая, — рассказал он.

Произошедшее нужно было расследовать за неделю и «всех, кого надо, посадить, всех, кого надо, — депортировать», считает депутат.

В июле 2025 года двое мигрантов 9 и 11 лет, по версии следствия, изнасиловали четырехлетнюю девочку в деревне Кривское Калужской области. Ребенок гулял с отцом во дворе. Пока родитель ненадолго отвлекся, малолетние злоумышленники затащили девочку в бельевую сушилку и надругались над ней. Когда началось разбирательство по делу о сексуальном насилии, выяснилось, что родители насильников проживали в России без необходимых документов.

Ранее сообщалось, что в Ногинском районе Подмосковья маньяк несколько лет нападал на случайных людей, в том числе на детей. Своих жертв, которых он подыскивал в безлюдных местах и ночных электричках, изверг насиловал и грабил, а некоторых заставлял сниматься в обнаженном виде. Кем был преступник, как его поймали, почему он избежал наказания?

мигранты
преступники
изнасилования
дети
Максим Ширяев
М. Ширяев
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
