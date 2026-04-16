Что влияет на размер страховой пенсии, кроме зарплаты и стажа: 7 факторов

Многие полагают, что будущая пенсия зависит только от двух вещей: сколько лет ты отработал и какую зарплату получал. Но на самом деле есть еще несколько вещей, которые могут сделать вашу пенсию больше. И о них полезно знать — расскажем о семи таких скрытых возможностях.

Фактор 1. Нестраховые периоды: уход за детьми, служба в армии, уход за пожилыми

Не все знают, что время, когда человек не работал, тоже может идти в стаж и давать баллы. Государство называет это нестраховыми периодами. Например, срочная служба в армии. Или отпуск, когда вы сидели с маленьким ребенком, пока ему не исполнилось полтора года. А еще уход за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или старым человеком, которому уже 80 лет.

За эти периоды начисляют пенсионные баллы. Но есть важный момент: сами они не приходят. Нужно прийти в Социальный фонд и заявить о них. Если молчать, их просто не учтут. За один полный год службы в армии или ухода за пожилым дают 1,8 балла. За уход за детьми дают больше. За первого ребенка в год тоже 1,8 балла, за второго — уже 3,6, а за третьего и четвертого — по 5,4 балла. Это выгодно, особенно если у вас большая семья.

В 2026 году вступило в силу важное изменение: теперь при расчете стажа учитываются все без исключения периоды ухода за детьми до полутора лет. Например, мать четверых детей может получить до шести лет стажа. Это серьезно поднимает пенсию тем, кто сидел дома с детьми.

Фактор 2. Отсрочка выхода на пенсию: повышающие коэффициенты

Этот способ считается одним из самых действенных, но он подходит не всем и требует терпения. Речь идет о добровольном переносе даты оформления пенсии после того, как вы достигли пенсионного возраста. За каждый полный год, на который вы откладываете выход на заслуженный отдых, государство применяет к вашей будущей пенсии так называемые премиальные коэффициенты.

Например, если подождать всего один год, ваши накопленные баллы увеличатся в 1,07 раза, а фиксированная выплата — в 1,056 раза. Если отложить на пять лет, баллы вырастут в 1,45 раза, а фиксированная часть — в 1,36 раза. А если подождать 10 лет, то пенсия станет больше в два с лишним раза. Если здоровье позволяет и работа нравится, можно получить очень хорошую прибавку.

Фактор 3. Баллы за декретные отпуска

Этот пункт во многом похож на первый, но о нем стоит сказать отдельно, потому что касается очень многих женщин. За каждый год отпуска по уходу за ребенком до полутора лет дают пенсионные баллы. Причем, как уже говорилось, за первого ребенка — 1,8 балла в год, за второго — 3,6, за третьего и четвертого — по 5,4.

Эти баллы начисляются, только если женщина в это время не работала и за нее не платили взносы. Если она работала и получала зарплату, то ей зачтут либо баллы за работу, либо баллы за уход. Обычно выгоднее взять баллы за уход, особенно за третьего и четвертого ребенка. С 2026 года все такие периоды суммируются без ограничений.

Фактор 4. Проживание в районах Крайнего Севера

Тем, кто жил и работал на Севере, пенсию считают по-особому. За тяжелые условия труда государство дает надбавки. Есть два варианта.

Первый: если у вас есть северный стаж (не менее 15 лет на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных местностях) и общий стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, то ваша фиксированная выплата к пенсии увеличивается на 50%.

Второй вариант: если вы продолжаете жить на Севере уже после выхода на пенсию, то к вашей выплате применяют районный коэффициент. Он зависит от конкретного места и может быть разным. Этот коэффициент действует, пока вы живете там. Как только переезжаете в другой регион, надбавка снимается. Так что северянам выгодно оставаться на месте.

Фактор 5. Инвестирование накопительной пенсии (до 2014 года)

Этот пункт касается тех, кто родился в 1967 году и позже. У них была так называемая накопительная пенсия. До 2014 года работодатели отчисляли на нее взносы. Эти деньги не шли на текущие выплаты, а лежали на специальном счете. В отличие от страховой пенсии, накопительная не индексируется государством. Ее размер зависит от того, как удачно выбранный вами негосударственный пенсионный фонд или управляющая компания вложили эти средства.

У граждан был выбор: оставить деньги в государственной управляющей компании (ВЭБ.РФ) или перевести в негосударственный пенсионный фонд. Доходность у всех разная. При выходе на пенсию накопленную сумму делят на 270 месяцев (это ожидаемый период выплаты в 2026 году) и получают ежемесячную добавку. Если эта добавка получается меньше 1628,8 рубля (это 10% от прожиточного минимума пенсионера), то можно забрать все накопления сразу одной суммой. Поэтому тем, у кого есть накопительная пенсия, стоит следить, как работают их деньги.

Фактор 6. Добровольное пенсионное страхование

Этот способ подходит тем, кто работает на себя: самозанятым, индивидуальным предпринимателям, а также тем, кто трудится за границей. Вы можете сами копить себе на пенсию. Для этого надо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и регулярно вносить туда деньги. Государство может поддержать вас налоговыми вычетами или программами софинансирования.

Самозанятые могут добровольно зарегистрироваться в Социальном фонде и платить взносы на обязательное пенсионное страхование. Минимальный взнос за полный год стажа в 2026 году — 71 525,52 рубля. Максимальный — 572 204,16 рубля. Так можно купить себе стаж и баллы. Кроме того, работает программа долгосрочных сбережений: государство добавляет к вашим взносам до 36 000 рублей в год. Это выгодно, особенно если начинать копить заранее.

Фактор 7. Перерасчет пенсии после увольнения работающего пенсионера

Для работающих пенсионеров существует важный нюанс: пока они трудятся, страховая пенсия не индексируется. Однако все пропущенные за годы работы индексации не сгорают. Они сохраняются и ждут своего часа. Как только пенсионер увольняется, СФР производит перерасчет и начинает выплачивать пенсию в полном размере, с учетом всех индексаций.

Процесс перерасчета занимает некоторое время. Повышенный размер пенсии назначается со следующего месяца после увольнения. Выплата в новом, увеличенном размере поступит на счет пенсионера через три месяца после увольнения. При этом пенсионер получит доплату за эти три месяца.

Как проверить свой индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК)

Индивидуальный пенсионный коэффициент — это те самые баллы, из которых складывается ваша пенсия. Чем их больше, тем выше выплата. Поэтому полезно время от времени проверять, сколько баллов вы уже накопили и все ли учтено.

Самый простой способ — зайти на портал «Госуслуги». Там в разделе о пенсиях можно заказать выписку из вашего лицевого счета. В ней все написано. Если не дружите с компьютером, сходите в ближайшую клиентскую службу Социального фонда. Возьмите паспорт и СНИЛС. Сотрудники распечатают такую же выписку. Проверять лучше раз в год, чтобы вовремя заметить ошибку и исправить ее.

Как видите, на размер пенсии влияет не только то, сколько вы зарабатывали и как долго работали. Есть и другие, скрытые возможности. Если о них знать и вовремя ими пользоваться, можно существенно увеличить свои ежемесячные выплаты.

Ранее мы рассказали о том, как увеличить пенсию в 2026 году.