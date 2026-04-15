Льготы по ЖКУ для пенсионеров Саратовской области в 2026 году: как оформить

Льготы по ЖКУ для пенсионеров Саратовской области в 2026 году: как оформить

Льготы по ЖКУ для пенсионеров Саратовской области в 2026 году: как оформить

Для людей почтенного возраста, проживающих в Саратовской области, государство предусмотрело несколько способов облегчить бремя оплаты жилья и коммунальных услуг. Помощь эта складывается из федеральных и региональных законов. Разбираемся, какие льготы положены пенсионерам Саратовской области.

Кто имеет право: возраст, статус, доход (федеральные и региональные категории)

В Саратовской области действует три главных вида поддержки при оплате коммуналки.

Первый и самый массовый — возврат части расходов на жилищно-коммунальные услуги. Им пользуются около 30 льготных категорий граждан.

Второй вид касается исключительно взносов на капитальный ремонт и предназначен для тех, кому уже исполнилось 70 лет и больше.

Третий — субсидия, которая доступна любому жителю области, независимо от того, имеет он льготный статус или нет.

Возврат денег за ЖКУ получают как федеральные, так и региональные льготники. К первым относятся инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие от радиации, и другие, чьи права защищены федеральными законами. Ко вторым причислены ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные граждане, а также семьи с тремя и более детьми.

Для большинства льготных категорий размер возврата составляет половину от фактических расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Отдельно стоит сказать о сельских специалистах — врачах, учителях, работниках культуры и социальной сферы. Для них, если они живут и трудятся в сельской местности, компенсация достигает 100%. На начало 2026 года такой мерой поддержки пользовалась 31 тыс. человек.

Кто имеет право: возраст, статус, доход (федеральные и региональные категории) Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Компенсация взносов на капремонт: после 70 и 80 лет (50% и 100%)

Для пожилых собственников квартир существует отдельная и очень важная льгота, связанная с платежами за капитальный ремонт. Этой возможностью пользуются более 16,5 тыс. жителей региона. Условия здесь предельно ясные. Если человеку от 70 до 79 лет, государство возвращает ему половину от уплаченного взноса. А если возраст перешагнул 80 лет, то возвращают уже всю сумму целиком. Как и в других случаях, сначала пенсионер вносит плату по квитанции, а затем получает деньги обратно на счет.

Субсидия на оплату ЖКУ: если расходы больше 22% от дохода

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг стоит особняком. Для ее получения не требуется никакого льготного статуса. Претендовать на нее может любой житель Саратовской области, у которого расходы на коммуналку превышают 22% от общего дохода семьи. Поясним на примере. Если супруги-пенсионеры получают в месяц 30 тысяч рублей, а платеж за квартиру составляет 7 тысяч, то доля расходов равна примерно 23%. Это выше допустимого порога, и значит, можно обращаться за субсидией.

Субсидию дают на полгода. В прошлом году в Саратовской области за ней обратились более 26 тыс. семей и одиноких граждан. На эти цели в областном бюджете заложено 659 млн рублей. Есть одно важное условие: субсидию не назначат, если есть непогашенная задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг. Однако если вы заключили с управляющей компанией соглашение о порядке погашения долга, то субсидию могут одобрить.

Компенсация взносов на капремонт: после 70 и 80 лет (50% и 100%) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Льготы ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным

Ветераны труда в Саратовской области имеют целый набор мер поддержки. Им положена ежемесячная денежная выплата, которая с 1 октября 2025 года составляет 207,81 руб. Кроме того, ветераны труда, как и другие региональные льготники, получают возврат 50% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Также для них действуют льготы на проезд в городском и пригородном транспорте, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, а также возмещение половины расходов на оплату стационарного телефона и радио.

Труженики тыла и реабилитированные граждане тоже относятся к региональным льготникам. Они также имеют право на компенсацию расходов 50% на жилье и коммунальные услуги.

Пошаговая инструкция по оформлению: МФЦ, соцзащита, документы

Чтобы получить положенные льготы, не нужно никуда специально ехать или долго ждать. Процедура довольно проста.

Сначала соберите документы. Обычно требуются паспорт заявителя, страховое свидетельство (СНИЛС), бумаги на квартиру (свидетельство о собственности или договор найма), справка о составе семьи, а также справки о доходах всех членов семьи за последние полгода. Для оформления компенсации взносов на капремонт дополнительно понадобятся документы, подтверждающие, что пенсионер не работает.

Затем подайте заявление. Сделать это можно в любом отделении Многофункционального центра «Мои документы». Также можно обратиться напрямую в органы социальной защиты населения по месту жительства или подать заявление через портал «Госуслуги».

После этого остается дождаться решения. Общий срок принятия решения о предоставлении субсидии или об отказе в ней составляет 10 рабочих дней с даты получения всех документов.

Субсидия на оплату ЖКУ: если расходы больше 22% от дохода Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Примеры расчета для разных категорий пенсионеров

Чтобы лучше понять, как работают эти льготы, рассмотрим несколько жизненных ситуаций.

Пример 1. Компенсация взноса на капремонт для пенсионера старше 80 лет. Ветеран труда Иван Петрович, которому 82 года, живет один в квартире площадью 45 квадратных метров. В Саратовской области минимальный взнос на капитальный ремонт составляет 11,1 руб. за квадратный метр (цифра условная, для примера). Полная стоимость взноса за месяц: 45 умножить на 11,1 = 499,5 руб. Поскольку Иван Петрович старше 80 лет и живет один, ему положена компенсация в полном размере — все 499,5 руб. Если бы ему было, скажем, 75 лет, он получил бы половину, то есть 249,75 руб.

Пример 2. Субсидия для семьи из двух пенсионеров. Супруги Петровы оба на пенсии. Вместе они получают 32 000 руб. в месяц. Платежи за жилищно-коммунальные услуги составляют 8000 руб. в месяц. Доля расходов на ЖКУ в их доходе: 8000 делим на 32 000 = 0,25, то есть 25%. Это превышает установленный в Саратовской области порог в 22%. Значит, субсидия им положена. Семья может оплачивать самостоятельно 22% от своего дохода, то есть 7040 руб. Размер субсидии составит 960 руб. (8000 — 7040 = 960). Эти деньги государство будет перечислять им каждый месяц в течение полугода.

Пример 3. Льгота ветерана труда. Анна Степановна имеет звание «Ветеран труда». Ее платеж за жилищно-коммунальные услуги равен 4000 руб. Как региональному льготнику, ей положена компенсация 50% от расходов на ЖКУ. Значит, из 4000 руб. она заплатит только 2000 руб., а остальные 2000 ей вернут. Помимо этого, она получает ежемесячную денежную выплату в размере 207,81 руб.

В Саратовской области создана продуманная система поддержки пенсионеров при оплате жилищно-коммунальных услуг. Чтобы ею воспользоваться, достаточно один раз прийти в МФЦ или орган социальной защиты с необходимыми документами. Сотрудники помогут заполнить заявление и ответят на все вопросы. Не откладывайте оформление льгот — это реальный способ сберечь семейные деньги.

