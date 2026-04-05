05 апреля 2026 в 04:30

Ухудшение аллергенной обстановки: пыльца в Москве — прогноз на 5 апреля

Ухудшение аллергенной обстановки: пыльца в Москве — прогноз на 5 апреля Фото: Shutterstock/FOTODOM
Худшие опасения оправдываются, и аномально ранний сезон березы уже стартовал. Делаем прогноз уровня пыльцы сегодня и пытаемся понять, чего ожидать поллинозникам в ближайшее время.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Ранний апрель привел с собой похолодание. В первое воскресенье месяца температура воздуха снизится до +7 градусов. Ожидаются дожди. Аллергики могут порадоваться, ведь влага прибьет аллергены и несколько снизит уровень пыльцы в воздухе.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 5 апреля 2026 года

Итак, теперь без сомнений: березовый сезон стартовал. Это произошло аномально рано, даже раньше, чем грозил Минздрав. Но факт остается фактом: повислая береза пылит целыми районами, включая ЦАО. К примеру, московские «березовики» уже заметили активные деревья в парке «Музеон».

Согласно прогнозу SILAM, в воскресенье, 5 апреля, концентрация пыльцы березы достигнет «желтого» уровня: свыше 100 частиц на кубометр. Жалобы на раннее проявление симптомов поступают от аллергиков уже сейчас.

Если не случится погодных аномалий, сезон цветения березы будет растянутым, с несколькими пиками. Так что уже сейчас вспоминайте правила лечения и аллергобыта и — при желании и возможности — временно уезжайте в регионы, которые еще не пылят и где можно переждать ударную волну березовой пыльцы.

Скажем и о других аллергенах. Сейчас пыльца орешника и ольхи почти рассеялась. Их концентрация составляет до 10 частиц на кубометр.

Ранее мы опубликовали календарь пыления и цветения для Москвы и Московской области, а также поделились лайфхаками, которые помогут пережить аллергический сезон.

Елизавета Макаревич
