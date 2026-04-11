Сезон только начинается: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 11 апреля

Начало апреля в Москве и области выдалось прохладным. Впрочем, у этого есть и плюсы. Осадки и влажность прибили часть пыльцы, а также замедлили процесс созревания березовых сережек. Именно поэтому уровень пыльцы сегодня остается достаточно низким.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Всю субботу, 11 апреля, будет пасмурно, ожидаются осадки в виде моросящего дождя и снега. Так что сейчас пыльца несколько утихла: карта SILAM расцвечена зелеными полосами.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 11 апреля 2026 года

Пыльца березы — наиболее агрессивный аллерген месяца, а потому именно его состояние вызывает у поллинозников наибольший интерес. Ранее в разных уголках России — не только на юге, но и в самой столице — запылили березы. Сезон мог стартовать уже в первых числах месяца. Но пришли холода, и процесс замедлился. Заносов также не предвидится. Поэтому уровень пыльцы березы в воздухе остается сравнительно небольшим: до 100 единиц на кубический метр.

Ольха и орешник между тем тихо допыливают. Их концентрация не превышает отметку 10 единиц на кубометр.

Резюмируя, сезон цветения березы еще не стартовал. Так что пока что можно наслаждаться передышкой, данной похолоданием, но в то же время готовиться к старту пыления ориентировочно во второй половине апреля.

