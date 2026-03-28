Сезон орешника только начинается: пыльца в Москве сегодня — 28 марта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Продолжаем составлять прогнозы уровня загрязненности воздуха пыльцой в столице и Подмосковье. С этой целью воспользуемся данными системы SILAM.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Последние выходные марта будут пасмурными, но дождь, который мог бы прибить аллергены к земле, не ожидается. Это значит, что уровень пыльцы в воздухе останется прежним.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 28 марта 2026 года

По показаниям SILAM, уровень пыльцы сегодня не снизится. Концентрация единиц пыльцы на кубический метр составит:

  • 11–100 — для ольхи;

  • 101–1000 — для орешника.

Судя по отчетам аллергиков, некоторые деревья уже допыливают. А вот в тенистых лесах сезон орешника и ольхи только начинается. Так что расслабляться поллинозникам, реагирующим на эти аллергены, пока рано.

Если говорить о березе, то пережить ее цветение аллергикам только предстоит. Скорее всего, березовый сезон стартует во второй декаде апреля. Но точную дату спрогнозировать невозможно из-за непредсказуемости погоды. Пока на деревьях висят жирные, но закрытые сережки.

Ранее мы составили календарь цветения и пыления для Москвы.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
