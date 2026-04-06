06 апреля 2026 в 04:30

Сезон березы затянется надолго: пыльца в Москве — прогноз на 6 апреля

В Москве и области пылит береза повислая. Аллергики массово жалуются на обострение симптомов поллиноза. Выясняем, чего ждать, и прогнозируем уровня пыльцы сегодня, опираясь на данные системы SILAM.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Первый понедельник апреля начнется с пасмурности и — ближе к вечеру — дождей. Температура воздуха снизится до +6 градусов. Такие погодные условия несколько замедлят созревание сережек на еще не запыливших березах. Впрочем, уровень пыльцы в воздухе остается достаточно высоким, чтобы вызвать дискомфорт у аллергиков.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 6 апреля 2026 года

Береза продолжает просыпаться, и уровень ее пыльцы сейчас растет. В понедельник, 6 апреля, он поднимется до оранжевого уровня: от 100 до 1000 частиц на кубометр. А значит, самое время запастись препаратами, назначенными врачом, и вспомнить правила аллергобыта. Об одном из способов обезопасить себя мы писали здесь.

Из-за прохлады и дождей мгновенного бума березы не случится. Это значит, что начавшийся аномально рано сезон растянется и будет иметь несколько пиков. Имейте это в виду, планируя быт и поездки до конца месяца.

Аллергены первой волны ольха и орешник между тем почти допылили. Их уровень, согласно показаниям SILAM, не превышает планку в 10 частиц на кубометр. То есть главным источником проблем по апрельской традиции остается береза.

Ранее мы опубликовали календарь пыления и цветения для Москвы и Московской области, а также поделились лайфхаками, которые помогут пережить аллергический сезон.

Елизавета Макаревич
