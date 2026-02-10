Зимняя Олимпиада — 2026
Решаем актуальную проблему — как сделать авокадо мягким

Маска из авокадо Маска из авокадо Фото: Shutterstock/FOTODOM
От гуакамоле до фаршированных авокадо — во многих наших любимых рецептах используется этот мягкий и удивительно универсальный фрукт. Если вы еще не знаете, как сделать авокадо мягким, а вам очень хочется его попробовать — читайте этот материал.

Авокадо и солнечный свет

Чтобы авокадо созрело, положите его на стол и оставьте на солнце. Под воздействием тепла и солнечных лучей фрукт станет мягким и спелым. Конечно, в зимний период этот совет вряд ли вам поможет, так что советуем держать его в голове до момента, когда солнышко станет ласковым и теплым.

Проверяйте фрукт, слегка сжимая его. Как только он станет мягким, можно его есть. Обычно это происходит спустя несколько дней.

Если этот совет не дал результат, то знайте, что употребление незрелого авокадо не несет никакого вреда для здоровья. Просто его вкус и текстура могут быть менее насыщенными, чем обычно.

Проверено редакцией
авокадо
готовка
еда
лайфхаки
солнце
фрукты
Виктория Семенова
В. Семенова
