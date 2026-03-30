Дышим полной грудью — или нет? Пыльца в Москве — прогноз на 30 марта

Наступил последний понедельник марта. Первая волна пыления идет полным ходом. Составляем прогноз уровня пыльцы сегодня, обратившись к показаниям системы SILAM.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В понедельник, 30 марта, температура воздуха снизится до +7–8 градусов тепла. В течение дня будет моросить дождь. Он частично прибьет летучие аллергены к земле, так что уровень пыльцы в воздухе немного снизится.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 29 марта 2026 года

Сейчас пыльца, если верить системе SILAM, пойдет на убыль. Концентрация ольхи снизится до зеленого уровня — до 10 единиц на кубический метр. Пылящий орешник также чуть ослабнет, но его концентрация все же останется достаточно большой, чтобы причинить аллергикам дискомфорт.

Российские березы между тем пока спят. Если исключить погодные аномалии, сезон самого агрессивного аллергена стартует только во второй декаде апреля.

