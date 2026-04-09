Что принесли холода: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 9 апреля

Прогнозы синоптиков сбылись, и апрель пришел в Москву с похолоданием и осадками. Это изменило аллергенную обстановку в столице и области — и, к счастью, в лучшую сторону. Рассказываем, каков уровень пыльцы сегодня.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В четверг, 9 апреля, температура воздуха упадет еще ниже, чем в начале недели: ожидается всего +3 градуса. С самого утра будет идти мокрый снег вперемежку с дождем. В таких условиях цветение аллергенов, включая березу, замедлится. Следовательно, уровень пыльцы в воздухе останется сравнительно невысоким.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 9 апреля 2026 года

Пыльца березы — основная угроза для аллергиков в апреле. Уже известны случаи начала локального пыления «агрессивного» дерева в столице. Однако тепло, царившее в конце марта, ушло, и концентрация пыльцы сейчас спала. Для березы она составляет до 100 единиц на кубический метр.

Деревья первой волны пыления — ольха и орешник — и вовсе собрались на покой. Они почти отпылили, в том числе в лесах, и уровень их пыльцы в Москве снизился до 10 частиц на кубометр максимум.

Резюмируя, у поллинозников в запасе еще пара дней покоя. А дальше нужно готовиться к возобновлению березовой активности. Согласно прогнозу Минздрава, дерево активно запылит во второй декаде апреля.

