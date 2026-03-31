Березовое предупреждение от Минздрава! Пыльца в Москве — прогноз 31 марта

Март подходит к концу, а первая волна цветения все еще идет полным ходом. Впрочем, согласно прогнозу уровня пыльцы сегодня, поллинозников ждут неплохие новости.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Последний день марта выдастся очень теплым — до +17 градусов. Осадки не предвидятся. Ветер будет дуть преимущественно с востока.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве, 31 марта 2026 года

Сейчас пыльца, согласно показаниям SILAM, пошла на убыль. В первую очередь это касается ольхи. Ее концентрация упала до отметки ниже 10 единиц на кубический метр.

Орешник тоже «сдал» и снизился до «зеленого» уровня — менее 10 единиц пыльцы на кубометр. Это хорошие новости для аллергиков, так как некоторые из них ощутят облегчение.

Но без тревожных новостей не обходится. Минздрав предупредил россиян о том, что из-за хорошей погоды цветение березы может сдвинуться на вторую декаду апреля. До этого жителей столицы и области могут ждать заносы березовой пыльцы из цветущей Европы. Между тем аллергики ЦФО уже делятся фотографиями сочных, распрямляющихся сережек березы.

Впрочем, нельзя исключать природные аномалии. В прошлом году также ожидалось ранее цветение, но внезапный снегопад в апреле предотвратил преждевременный березовый «бум». Так что не переставайте следить за поллинозными прогнозами, чтобы знать, к чему готовиться.

Резюмируя, аллергиков столицы и области ждет небольшое облегчение. Но уровень пыльцы в воздухе остается достаточным, чтобы вызвать дискомфорт у чувствительных поллинозников. Так что продолжайте соблюдать аллергобыт и цените себя!

