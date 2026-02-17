Зимняя Олимпиада — 2026
Волшебные цветные блины: секрет чернил каракатицы

Волшебные цветные блины: секрет чернил каракатицы
Хотите удивить гостей на Масленицу? Попробуйте цветные блины с чернилами каракатицы — они получаются угольно-черными и невероятно вкусными. Этот рецепт простой, а результат выглядит как из фантастического фильма.

Для теста смешайте 200 г муки, 500 мл молока любой жирности, 2 куриных яйца, 2 ст. л. сахара, щепоть соли и 1 ст. л. растительного масла. Добавьте 1 ч. л. чернил каракатицы (купите в магазине морепродуктов) — тесто станет густо-черным. Хорошо перемешайте венчиком, дайте постоять 15 минут. Жарьте на разогретой сковороде с маслом по 1–2 минуты с каждой стороны. Получится 10–12 тонких цветных блинов.

Добавьте начинку: творог с медом, рыбу или фрукты — контраст потрясающий! Калорийность порции (2 блина) — около 250 ккал. Готовьте с детьми, это весело и полезно для воображения.

Ранее мы поделились рецептом аппетитной творожной начинки для блинов.

