Вкуснотища: салат с копченой курицей и яйцами дома

Устали от сложных блюд? Салат с копченой курицей спасет ужин: эта закуска сытная и собирается легче легкого!

Начинайте с 250 г копченой курицы: снимите кожу и порежьте филе полосками. Добавьте 150 г вареного картофеля в кубиках, 2 вареных яйца (нашинковать) и банку консервированной кукурузы (слить жидкость). Свежий акцент — редис (4 шт.) и зеленый лук, нарезать тонко. Заправьте майонезом (2 ст. л.), добавьте чеснок через пресс и щепотку паприки. Перемешайте в большой миске — и вот салат с копченой курицей готов к подаче!

Калорийность: 118 ккал на 100 г.

