Вкусная и простая творожная лепешка: быстрый завтрак без духовки и дрожжей

Домашняя творожная лепешка — чудесная альтернатива оладьям или сырникам, быстрый и полезный завтрак, который понравится всей семье. В ней меньше жира, а тесто не требует долгой подготовки. Можно сделать сладкий или соленый вариант, добавив в тесто специи или зелень. Основные ингредиенты очень простые — получится недорого.

Список необходимых продуктов

Творог (берите жирностью 5–9%) — 200 г

Куриное яйцо — 1 шт.

Хлебопекарная пшеничная мука — 3 ст. л.

Сметана (берите пожирнее) — 1 ст. л.

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Щепотка соли

Сахарный песок — 1 ч. л. (если хотите сладкую лепешку, но от него можно и отказаться)

Масло сливочное или любое растительное — для жарки

Как приготовить творожную лепешку

В глубокой емкости соедините творог, куриное яйцо, сметану. Слегка посолите. Если делаете сладкий вариант, добавьте еще и сахара по вкусу. Хорошенько перемешайте всю массу, чтобы она стала однородной.

Теперь можно всыпать сухие ингредиенты, просеянную муку и разрыхлитель. Вновь перемешайте все как следует, чтобы получилось мягкое тесто. Важно: оно не должно липнуть к рукам. Если нужно, добавьте еще немного муки.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Присыпьте рабочую поверхность мукой, выложите тесто и раскатайте круг толщиной около 1 см. Сковороду разогрейте, смажьте сливочным маслом (можно жарить и на любом растительном). Обжаривайте лепешку по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Рекомендуем поставить плиту на слабую мощность. Готовую лепешку можно смазать сливочным маслом, нарезать кусочками и подать с медом, сметаной или ягодами — как вам больше нравится.

Полезные советы

Если хотите сделать лепешку еще более воздушной, замените разрыхлитель на 1/2 ч. л. соды, погашенной лимонным соком.

В несладкий вариант можно добавить зелень, натертый сыр или пропущенный через чеснокодавку чеснок.

Для румяной корочки обжаривайте заготовку на сухой сковороде, а после готовности смазывайте маслом.

Примерная калорийность получившегося необычного домашнего завтрака: ~190 ккал на 100 г. Приготовить сможете всего за 10–15 минут.

Попробуйте эту быструю творожную лепешку. Приятного аппетита!

