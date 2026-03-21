Вкусная и простая творожная лепешка: быстрый завтрак без духовки и дрожжей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Домашняя творожная лепешка — чудесная альтернатива оладьям или сырникам, быстрый и полезный завтрак, который понравится всей семье. В ней меньше жира, а тесто не требует долгой подготовки. Можно сделать сладкий или соленый вариант, добавив в тесто специи или зелень. Основные ингредиенты очень простые — получится недорого.

Список необходимых продуктов

  • Творог (берите жирностью 5–9%) — 200 г
  • Куриное яйцо — 1 шт.
  • Хлебопекарная пшеничная мука — 3 ст. л.
  • Сметана (берите пожирнее) — 1 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
  • Щепотка соли
  • Сахарный песок — 1 ч. л. (если хотите сладкую лепешку, но от него можно и отказаться)
  • Масло сливочное или любое растительное — для жарки

Как приготовить творожную лепешку

В глубокой емкости соедините творог, куриное яйцо, сметану. Слегка посолите. Если делаете сладкий вариант, добавьте еще и сахара по вкусу. Хорошенько перемешайте всю массу, чтобы она стала однородной.

Теперь можно всыпать сухие ингредиенты, просеянную муку и разрыхлитель. Вновь перемешайте все как следует, чтобы получилось мягкое тесто. Важно: оно не должно липнуть к рукам. Если нужно, добавьте еще немного муки.

Присыпьте рабочую поверхность мукой, выложите тесто и раскатайте круг толщиной около 1 см. Сковороду разогрейте, смажьте сливочным маслом (можно жарить и на любом растительном). Обжаривайте лепешку по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Рекомендуем поставить плиту на слабую мощность. Готовую лепешку можно смазать сливочным маслом, нарезать кусочками и подать с медом, сметаной или ягодами — как вам больше нравится.

Полезные советы

  • Если хотите сделать лепешку еще более воздушной, замените разрыхлитель на 1/2 ч. л. соды, погашенной лимонным соком.
  • В несладкий вариант можно добавить зелень, натертый сыр или пропущенный через чеснокодавку чеснок.
  • Для румяной корочки обжаривайте заготовку на сухой сковороде, а после готовности смазывайте маслом.

Примерная калорийность получившегося необычного домашнего завтрака: ~190 ккал на 100 г. Приготовить сможете всего за 10–15 минут.

Попробуйте эту быструю творожную лепешку. Приятного аппетита!

Ранее мы рассказывали, как приготовить еще одну оригинальную и вкусную лепешку — сочную татарскую катламу на сковороде.

Читайте также
Заварные куличи с курагой и мармеладом — мягче пуха и вкуснее, чем в детстве. Секретный ингредиент внутри
Общество
Заварные куличи с курагой и мармеладом — мягче пуха и вкуснее, чем в детстве. Секретный ингредиент внутри
Творожные гренки за 5 минут: никто не верит, что это настолько просто
Семья и жизнь
Творожные гренки за 5 минут: никто не верит, что это настолько просто
Все о томатной пасте: как выбирать, использовать в пост, приготовить самому
Семья и жизнь
Все о томатной пасте: как выбирать, использовать в пост, приготовить самому
Картошка, яйцо и щепотка паприки — вот и весь секрет моих любимых лепешек. Получаются нежнее и сочнее любых драников
Общество
Картошка, яйцо и щепотка паприки — вот и весь секрет моих любимых лепешек. Получаются нежнее и сочнее любых драников
Салат «Минутка: не надо ничего варить, нарежьте 4 простых ингредиента
Семья и жизнь
Салат «Минутка: не надо ничего варить, нарежьте 4 простых ингредиента
завтраки
Анастасия Фомина
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

