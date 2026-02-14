Зимняя Олимпиада — 2026
Теплый салат с копченой курицей за 15 минут

Теплый салат с копченой курицей за 15 минут
Есть что-то особенно уютное в сочетании теплых грибов и подкопченного мяса — этот салат согреет и насытит даже в самый хмурый день. А один простой прием сделает его вкус по-настоящему глубоким и богатым. В чем же секрет? Читайте в нашем новом рецепте, который стоит взять на вооружение.

Для начала разогрейте на сковороде столовую ложку оливкового масла. Выложите 250 г нарезанных тонкими пластинками шампиньонов. Обжаривайте их на среднем огне около 5-7 минут, пока грибы не подрумянятся и не выпустят, а затем снова впитают свой сок. В этот момент добавьте к ним щепотку молотого мускатного ореха — именно его теплый, слегка сладковатый аромат станет той самой волшебной нотой, которая преобразит все блюдо.

Пока грибы остывают, нарежьте соломкой 200 г филе копченой курицы. Сложите мясо и теплые грибы в салатную миску. Руками нарвите пучок свежего шпината — его нежная зелень идеально дополнит композицию. Слегка посолите и поперчите по вкусу.

Заправку сделайте прямо в сковороде, где жарились грибы, чтобы ничего не пропало. Снимите ее с огня и влейте две столовые ложки бальзамического уксуса, энергично перемешав с оставшимся маслом и грибным соком. Теплой заправкой полейте салат и сразу же подавайте, чтобы шпинат лишь слегка прогнулся от тепла.

  • Совет: мускатный орех можно заменить на щепотку сушеного тимьяна или розмарина. А для более сытного варианта добавьте в салат горсть вяленых томатов или несколько ложек отварной киноа.

Ранее мы писали про легкий ужин за 20 минут: топ-8 изысканных салатов с креветками

простые рецепты
быстрые рецепты
рецепт
салат
кулинария
курица
