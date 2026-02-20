Проще простого: домашний рецепт блинчатых пирожков с яблоком

Осенние яблоки хороши в любом виде, но именно в блинчатых пирожках они раскрываются по-новому, особенно если предварительно довести их до состояния прозрачной карамели. Главная трудность здесь — не пересушить начинку и сохранить сочность, не допустив при этом размокания теста.

Начнем с яблочной составляющей: 5 крупных яблок кисло-сладких сортов очищаем от кожуры и сердцевины, нарезаем мелкими кубиками со стороной примерно в сантиметр. В глубокой сковороде растапливаем 40 г сливочного масла, добавляем 5 чайных ложек сахара и ждем, когда масса начнет приобретать янтарный оттенок. Как только сахар растворится и запузырится, высыпаем яблоки и тушим их на сильном огне ровно 3-4 минуты, постоянно помешивая. Важно, чтобы яблоки не превратились в пюре, а лишь слегка размягчились и покрылись карамельной глазурью — лишний сок должен почти полностью испариться.

Снимаем начинку с огня и даем ей полностью остыть. Параллельно готовим тонкие блины на молоке: 3 яйца растираем с двумя столовыми ложками сахара и щепоткой соли, вливаем 0,5 л молока, затем аккуратно вводим 250 г муки и столовую ложку растительного масла. Тесто должно получиться жидким, чтобы блины были тонкими и эластичными. Выпекаем их на раскаленной сковороде, складывая стопкой.

Теперь формируем пирожки особой формы: на край каждого блина выкладываем столовую ложку карамелизированных яблок, накрываем начинку боковыми сторонами блина и сворачиваем плотной трубочкой или рулетиком. Получаются аккуратные изделия, напоминающие маленькие блинные сигары. Разогреваем сковороду с небольшим количеством сливочного масла и обжариваем рулетики с двух сторон до хруста, примерно по паре минут с каждой стороны. Готовые пирожки выкладываем на тарелку, даем им немного остыть и подаем со сметаной, взбитой с корицей, или с шариком пломбира.

Теплые яблоки в сочетании с хрустящим блинчиком создают неповторимый уютный десерт, напоминающий о домашних чаепитиях.

Совет от шефа: никогда не закладывайте горячие яблоки в блин — дайте им остыть до комнатной температуры, иначе тесто моментально распарится и порвется при попытке завернуть пирожок, а весь сок вытечет наружу.

Калорийность и БЖУ на 100 грамм: примерно 195 ккал, белки 5 г, жиры 6 г, углеводы 30 г.

