09 апреля 2026 в 15:18

Посыпка для куличей: купить или сделать самим? Рецепт ищите внутри

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Грядет Светлое Христово Воскресение, и скоро столы верующих украсит праздничная сдоба. Если вы решили не оставаться в стороне и тоже испечь праздничный хлеб, эта статья для вас! Рассказываем, как украсить выпечку посыпкой для куличей, для чего на самом деле нужна посыпка и что выгоднее: сделать ее самим или купить посыпку для куличей в магазине?

Зачем нужна посыпка для куличей

Не все догадываются, но посыпка для куличей — не просто украшение. Она выполняет три важные задачи:

  1. Защита от плесени. После выпечки кулич остается влажным. Кондитерская посыпка для куличей (сахарная или крахмальная) впитывает излишки влаги с поверхности, не давая развиваться микроорганизмам. Проверено хлебопекарной промышленностью.

  2. Сохранение свежести. Крошка из сахара или муки создает барьер, благодаря которому хлеб дольше остается мягким — на 2–3 дня дольше, чем без покрытия.

  3. Контраст текстур. Хрустящие шарики или мягкая сахарная пудра приятно оттеняют пористый мякиш кулича.

Но и чисто эстетическую роль посыпка для пасхальных куличей тоже играет. Согласитесь, глазурь, шарики и орешки придают выпечке привлекательность.

Как правильно называется посыпка для куличей

В профессиональной терминологии нет понятия «посыпка для куличей», это народное обозначение. Официально посыпка — это кондитерский декор, или просто топпинг для выпечки.

А из чего делают посыпку для куличей? Это понятие объединяет топпинги разных видов:

  • сахарные — мелкие «жемчужные» шарики;

  • крахмальные — разноцветные палочки;

  • глазурные — сухая меренга;

  • а также ореховые и маковые.

Посыпка для куличей: купить или сделать самостоятельно

Выбор зависит от ваших приоритетов: время, состав и бюджет. Сопоставим готовый и домашний продукты по основным критериям.

Готовая посыпка для куличей (покупная)

Плюсы:

  • экономия времени — 0 минут на приготовление;

  • стабильный цвет и форма (пищевые красители E102, E110, E124 — разрешены в РФ, но у некоторых вызывают реакцию, проверяйте состав перед покупкой);

  • срок годности — до 12 месяцев.

Минусы:

  • часто содержит пальмовое масло в глазурях (указывается как «растительный жир»);

  • сахарная основа — быстрые углеводы, калорийность: в среднем 380–420 ккал на 100 г;

  • вкус искусственный из-за ароматизаторов (ванилин, реже «сливочный»).

Цена в магазинах варьируются от 45 до 180 рублей за пакет 20–50 г. Дороже всего обходятся крупные импортные«жемчужины» и сладкие фигурки (звезды, сердечки).

Посыпка для куличей своими руками

Плюсы:

  • проверенный состав: только мука, сахар, яичный белок, натуральные красители;

  • никаких консервантов и пальмового масла;

  • можно сделать низкокалорийный вариант (замена сахара на эритрит).

Минусы:

  • требуется 15–20 минут вашего присутствия и сушка;

  • меньше яркости (натуральные красители бледнее синтетических);

  • хранится не дольше 1 месяца в герметичной банке.

Вердикт: покупайте, если нужен быстрый результат и не страшны красители. Делайте сами, если печете для детей до трех лет или для аллергиков.

Рецепт посыпки для куличей своими руками

Это классическая сахарно-крахмальная посыпка "жемчуг" — та самая, что хрустит на зубах, и совсем без химии!

Ингредиенты на 150 г готовой посыпки:

  • сахарная пудра (мелкий помол) — 100 г;

  • крахмал кукурузный (или картофельный) — 50 г;

  • белок куриного яйца (сырой) — 20 г (примерно от 1/2 яйца);

  • краситель натуральный (опционально): порошок куркумы — 1 г; (желтый) или сок свеклы — 3 мл (розовый).

Пошагово:

  1. Просейте сахарную пудру и крахмал через сито в миску. Смешайте венчиком. Если делаете цветной вариант, добавьте куркуму или пару капель свекольного сока к белку до смешивания.

  2. В отдельной посуде слегка взбейте белок вилкой (не в пену, просто до однородности). На 100 г сухой смеси нужно ровно 20 г белка — это проверенная пропорция, при которой посыпка не растекается.

  3. Вливайте белок в сухую смесь по чайной ложке, одновременно растирая вилкой. Должна получиться влажная крошка, похожая на мокрый песок. Не перелейте белок — иначе выйдет глазурь.

  4. Протрите массу через крупное сито (ячейка 3–4 мм) над противнем, застеленным пергаментом. Упавшие комочки — это и есть готовая посыпка. Мелкая пыль пройдет сквозь сито — ее можно скатать заново.

  5. Сушите при комнатной температуре 8–10 часов или в духовке при 50 градусах с приоткрытой дверцей 1 час. Готовая посыпка не липнет к рукам и легко отделяется друг от друга.

Калорийность и свойства

  • Калорийность на 100 г: 365 ккал (в пересчете на готовую посыпку)

  • Белки: 1,2 г

  • Жиры: 0 г

  • Углеводы: 91 г

Посыпайте кулич сразу после покрытия глазурью, пока та не застыла. На один кулич среднего размера (500 г) нужно 15–20 г посыпки. Остатки храните в банке с крышкой в сухом шкафу — до 1 месяца.

Итоги

Сделать посыпку для куличей своими руками дешевле в три раза (себестоимость — примерно 50 рублей за 150 г против 120–150 руб. в магазине) и безопаснее по составу. Покупной декор в свою очередь экономит целый час времени. Так что делайте выбор, основываясь на наличии в семье маленьких детей и аллергиков, а также на количество собственных сил и свободного времени.

Ранее мы подобрали 3 рецепта шоколадной помадки для куличей по ГОСТу.

Читайте также
Без дрожжей и без яиц: мягкие и пористые куличи — простой рецепт на кефире, пекутся за час
Общество
Без дрожжей и без яиц: мягкие и пористые куличи — простой рецепт на кефире, пекутся за час
Идеальные пропорции для влажного кулича — он точно получится. Рецепт на Пасху-2026, который останется с вами
Общество
Идеальные пропорции для влажного кулича — он точно получится. Рецепт на Пасху-2026, который останется с вами
Пасхальный декор своими руками: 7 идей в стиле Zero Waste и не только
Семья и жизнь
Пасхальный декор своими руками: 7 идей в стиле Zero Waste и не только
Пасхальный крестный ход: значение, история и как стать участником
Семья и жизнь
Пасхальный крестный ход: значение, история и как стать участником
Синоптик ответил, какую погоду ждать москвичам на Пасху
Москва
Синоптик ответил, какую погоду ждать москвичам на Пасху
куличи
выпечка
украшения
декор
Пасха
глазурь
сахар
рецепты
простые рецепты
Елизавета Макаревич
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

