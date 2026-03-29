Пост — не повод грустить: этот яркий рис сметут со стола первым

Пост — время экспериментов, а не ограничений. Многие думают, что полезный обед — это долго и дорого, но сегодня я докажу обратное. У меня для вас рецепт, который спасает, когда хочется ярких красок и сытости без мяса.

Возьмите 200 г риса, 1 сладкий перец (примерно 120 г), 1 морковь (90 г), 100 г замороженного зеленого горошка, 2 зубчика чеснока, щепотку куркумы, соль и 400 мл воды. Я не варю крупу отдельно, а томлю ее прямо в компании овощей. Сначала обжариваю морковку и перец 3 минуты, добавляю рис, заливаю водой в пропорции 2:1 (2 стакана воды на 1 стакан риса), кладу куркуму и тушу под крышкой 15 минут. За 2 минуты до готовности всыпаю горошек и чеснок. Такой рис с овощами получается рассыпчатым и очень ароматным.

Подавать блюдо лучше всего присыпав свежей зеленью. Это не просто гарнир, а полноценное самостоятельное блюдо на 2–3 порции. Попробуйте приготовить рис с овощами сегодня — вы удивитесь, как просто может быть вкусно.

