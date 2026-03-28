Никто не догадается, из чего это блюдо: пошаговый рецепт сочных котлет

Никто не догадается, из чего это блюдо: пошаговый рецепт сочных котлет
Часто кажется, что растительный фарш — это скучно и сухо. Но это миф! Сегодня я докажу, что из него можно приготовить ужин, от которого ваши домашние попросят добавки и точно не заподозрят, что внутри нет мяса.

Возьмите 400 г готового соевого или нутового фарша. Добавьте 150 г мелко тертого кабачка (отожмите лишнюю жидкость), 50 г размоченного в воде батона и 1 мелко рубленную луковицу (примерно 80 г). Посолите, поперчите, сформируйте котлеты. Обваляйте в 50 г кунжута и обжарьте на сильном огне по 2 минуты с каждой стороны, затем доведите под крышкой до готовности. Получается невероятно сочное блюдо из постного фарша, которое идеально подходит даже для детского меню.

Подавайте с легким соусом из растительного йогурта и свежими овощами. Вы удивитесь, как просто может быть вкусно. Обязательно сохраните рецепт, ведь это идеальный вариант для сытного ужина без чувства тяжести.

Ранее мы поделились рецептом постных блинов без молока и яиц.

Александра Вкусова
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
