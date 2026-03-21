Куриные голени в майонезе с картошкой: вкусный рецепт из детства

Как приготовить куриные голени: вкусный рецепт с майонезом и картошкой
Многим из нас нравится готовить по рецептам, которые полюбились в детстве. Однако если к плите приходится вставать редко, то можно кое-что и забыть. Если вы любили куриные голени, запеченные в майонезе с картошкой, мы на всякий случай напомним вам рецепт.

Ингредиенты:

  • куриные голени — 10 шт.;
  • картофель — 5 шт.;
  • майонез — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу.

Картошку чистим, разрезаем на 4 части и отвариваем до полуготовности в подсоленной воде. Курицу тем временем маринуем в майонезе, смешанном с солью и перцем. Мясо выкладываем на противень и ставим в духовку. Часть маринада должна остаться, чтобы им можно было смазать картошку.

Когда курица наполовину готова, вытаскиваем противень и вокруг куриных голеней выкладываем картофель, смазываем его оставшимся майонезом и снова ставим в духовку. Через 20–30 минут, в зависимости от размеров картофеля и куриных голеней, наше блюдо будет готово. Подаем горячим со свежими овощами или салатом.

Картошка, яйцо и щепотка паприки — вот и весь секрет моих любимых лепешек. Получаются нежнее и сочнее любых драников
Екатерина Метелева
