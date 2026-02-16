Как и сколько варить кальмаров, чтобы они были мягкими: советы и рецепты

Кальмаров не зря считают вкусным и полезным морепродуктом. Их хорошо добавлять в салаты, закуски и горячие блюда. Однако кальмаров легко переварить, из-за чего они становятся жесткими и резиновыми. Разбираемся, как правильно варить этот деликатес, чтобы он оставался мягким и нежным.

Как выбирать кальмаров

Есть несколько советов, которые следует учитывать, когда выбираешь кальмаров.

Обращайте внимание на размер продукта. Крупные кальмары (15–20 см) лучше подходят для фаршировки или нарезки кольцами. Мелкие (до 10 см) идеальны для салатов или тушения.

Внешний вид морепродукта тоже играет большую роль.

Цвет: свежие или правильно замороженные кальмары имеют розовато-коричневый или серо-фиолетовый окрас. Мясо у них однородное, без желтых или зеленых пятен.

Поверхность: стоит избегать тушек с повреждениями и разрывами.

Пленка: если кальмары не очищены, пленка должна быть прозрачной, без слизи и неприятного запаха.

Мясо должно быть упругим. Если кальмары размороженные, нажмите на тушку пальцем — она должна быстро восстановить форму. Свежие кальмары имеют легкий морской аромат. Если чувствуется резкий или неприятный запах, от покупки лучше отказаться.

Можно брать и очищенные, и неочищенные кальмары. Первые удобны в использовании, но могут быть менее сочными из-за предварительной обработки. А вот неочищенные кальмары требуют больше времени на подготовку, но часто сохраняют больше вкуса и сочности.

Теперь объясним, как варить такие морепродукты.

Как подготовить кальмаров к варке

Перед приготовлением кальмаров нужно правильно подготовить: очистить, промыть, снять пленку. Расскажем, что именно следует делать.

Разморозить. Опустите кальмаров в холодную воду и дайте им полностью оттаять.

Очистить. Удалите хитиновую пластину и внутренности.

Снять пленку. Облейте кальмаров кипящей водой — после этого кожицу будет легко снять руками или губкой.

Промыть: в конце хорошенько промойте тушки под ледяной водой.

Как и сколько варить кальмаров: хватит нескольких секунд

Есть два способа, как добиться мягкости этого морепродукта. Главное — помнить, что долго варить кальмаров не стоит. Иначе они станут жесткими, будут напоминать резину.

Сначала опишем первый способ. Он быстрый и идеально подойдет для салатов.

Довести воду до кипения, посолить, закинуть лаврушку и специи.

Аккуратно положить кальмаров в кипяток.

Варить (важно!) всего 30–40 секунд, затем сразу вынуть и остудить.

Можно переложить в ледяную воду на 1–2 минуты, чтобы остановить процесс приготовления.

Долгое тушение подходит для горячих блюд. Если кальмаров все же переварили и они стали жесткими, морепродукт можно спасти.

Продолжайте варить 20–30 минут — за это время волокна снова размягчатся.

Такой способ подходит для тушеных блюд и супов.

Помните, что при таком способе кальмары могут стать мягче, но уменьшатся в размерах.

Полезные советы

Не варите кальмаров дольше 1 минуты, иначе мясо станет жестким.

Если готовите сразу несколько тушек, опускайте их в кипяток по одной, чтобы температура воды не падала.

Если вы готовите кальмаров для салата, нарежьте их сразу после варки — так будет проще.

Для аромата добавьте в воду лаврушку, перец-горошек и чеснок.

Теперь вы знаете, как правильно варить кальмаров, чтобы они оставались мягкими и вкусными.

