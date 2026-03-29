29 марта 2026 в 10:48

Краски на тарелке: этот рис с овощами поднимет настроение за ужином Краски на тарелке: этот рис с овощами поднимет настроение за ужином Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда нам не хватает не просто еды, а настоящего кулинарного вдохновения. Особенно в пост, когда привычные сочетания надоедают. Я нашла рецепт блюда, которое выглядит как открытка и насыщает так, что чувство голода не возвращается до самого вечера.

Возьмите 180 г риса, 200 г баклажанов, 200 г цукини, 1 болгарский перец (100 г), 2 ст. ложки оливкового масла, 2 ст. ложки соевого соуса, 400 мл воды. Сначала обжарьте баклажаны и цукини до румяной корочки 5–7 минут. Добавьте перец, затем рис, залейте водой и тушите 15 минут. В конце влейте соевый соус. Главное правило — не перемешивать слишком часто. Этот рис с овощами получается с пикантной ноткой без добавления соли.

Подавать рис с овощами лучше всего горячим, посыпав кунжутом. Блюдо отлично хранится в холодильнике и становится даже вкуснее на следующий день. Возьмите рецепт на заметку, чтобы разнообразить постное меню без лишних хлопот.

рис
крупы
овощи
баклажаны
цукини
рецепты
простые рецепты
Елизавета Макаревич
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

