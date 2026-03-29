Краски на тарелке: этот рис с овощами поднимет настроение за ужином

Иногда нам не хватает не просто еды, а настоящего кулинарного вдохновения. Особенно в пост, когда привычные сочетания надоедают. Я нашла рецепт блюда, которое выглядит как открытка и насыщает так, что чувство голода не возвращается до самого вечера.

Возьмите 180 г риса, 200 г баклажанов, 200 г цукини, 1 болгарский перец (100 г), 2 ст. ложки оливкового масла, 2 ст. ложки соевого соуса, 400 мл воды. Сначала обжарьте баклажаны и цукини до румяной корочки 5–7 минут. Добавьте перец, затем рис, залейте водой и тушите 15 минут. В конце влейте соевый соус. Главное правило — не перемешивать слишком часто. Этот рис с овощами получается с пикантной ноткой без добавления соли.

Подавать рис с овощами лучше всего горячим, посыпав кунжутом. Блюдо отлично хранится в холодильнике и становится даже вкуснее на следующий день. Возьмите рецепт на заметку, чтобы разнообразить постное меню без лишних хлопот.

