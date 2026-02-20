Зимняя Олимпиада — 2026
Королевская начинка для блинов: говядина и белые грибы в сливочном соусе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Речь пойдет о начинке, которая способна затмить собой любой ресторанный обед. Возьмите 400 г молодой говядины, лучше всего лопатки или толстого края, чтобы мясо было сочным даже после термической обработки. И отдельно раздобудьте 300 г лесных грибов, здесь лучше благородные белые или подберезовики, хотя с сушеными боровиками тоже получится божественно, просто предварительно замочите их в теплой воде на пару часов.

Первым делом отварите мясо в небольшом количестве воды до полной готовности, не забыв добавить в бульон луковицу, морковь и душистый перец. Готовую говядину остудите прямо в бульоне, чтобы волокна сохранили сок. Затем пропустите мясо через мясорубку с крупной решеткой. Параллельно займитесь грибами: мелко нарежьте их и обжарьте на смеси сливочного и растительного масла до золотистой корочки и полного выпаривания жидкости. Отдельно на сковороде пассеруйте мелко нарубленную луковицу до прозрачности. Соедините в глубокой сковороде грибы, лук и перекрученную говядину. Влейте половник крепкого мясного бульона и тушите это под крышкой минут 15. Бульон не даст начинке стать сухой, а грибной аромат пропитает фарш. В самом конце добавьте 50 г сливочного масла и две ложки густой сметаны, перемешайте и прогрейте.

У вас получится невероятно ароматная масса, напоминающая по текстуре паштет, но с ощутимыми кусочками грибов. Такую начинку нужно выкладывать на середину блина ложкой, формируя аккуратный продолговатый холмик. Заверните блин конвертом или трубочкой, а затем обжарьте с двух сторон на сливочном масле до хрустящей корочки. Этот финальный шаг — необходимость: горячая маслянистая корочка создаст контраст с нежнейшей мясной сердцевиной. Подавать такое блюдо лучше всего со сметаной и мелко рубленной зеленью.

  • Совет от шефа: никогда не экономьте на грибах, используя вместо них шампиньоны из супермаркета для этого рецепта. Шампиньоны дадут много воды и не обеспечат той глубины вкуса и лесного аромата, которые делают эту начинку поистине королевской. Если лесных нет, берите сухие белые — они дадут больше вкуса, чем свежие шампиньоны.

  • КБЖУ на 100 г продукта: Калорийность: 212 ккал, Белки: 16.8 г, Жиры: 11.2 г, Углеводы: 12.5 г.

