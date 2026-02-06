Зимняя Олимпиада — 2026
Копченая паприка творит чудеса: маринад для курицы «с дымком» за 30 минут

Если вы не знаете, как мариновать курицу для духовки так, чтобы мясо таяло во рту, попробуйте этот йогуртовый маринад с копченой паприкой и лимонной цедрой. Молочная кислота в йогурте размягчает волокна всего за 30 минут, а копченая паприка создает эффект приготовления на углях — будто птица провела часы на мангале. Это самый вкусный маринад для тех, кто ценит сочность и яркий аромат без лишних усилий.

Смешайте йогурт (натуральный, 2% жирности — 200 г) с измельченным чесноком (3 зубчика), копченой паприкой (2 ч. л.), натертой лимонной цедрой (1 лимон), маслом (оливковое — 2 ст. л.) и специями. Обмажьте курицу (бедра без кожи — 1 кг) и оставьте на 30 минут в холодильнике — йогурт работает быстрее традиционных маринадов благодаря ферментам.

Запекайте при 200 градусах 40–45 минут до золотистой корочки. Подавайте с рисом или свежими овощами — получается ароматное блюдо с легким дымным послевкусием. И никому не рассказывайте секрета, как мариновать курицу для духовки с самым вкусным маринадом.

  • Калорийность на 100 г: 129 ккал.

  • БЖУ: 17,8/5,6/1,6

Ранее мы делились с вами рецептом салата с курицей в стиле Поднебесной.

