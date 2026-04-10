Классическая, печеная и с шоколадом: монастырские рецепты творожной пасхи

Пасхальный стол немыслим без нежного ароматного творожного десерта, который подают в форме усеченной пирамиды. Многие боятся готовить это блюдо, считая его капризным. Но мы расскажем о трех совершенно разных его вариантах. Вы приготовите классическую домашнюю творожную пасху с цукатами и ванилью — нежную, маслянистую, тающую во рту. Освоите творожную пасху в духовке — горячий десерт, похожий на запеканку, но с пасхальным характером. А также удивите гостей творожной пасхой три шоколада — роскошным слоеным десертом для настоящих гурманов. Все эти рецепты можно попробовать не только в трапезных старинных монастырей, но и у себя дома.

Домашняя творожная пасха: старинный рецепт без выпечки

Возьмите 1 кг творога. Протрите его через сито дважды — да, это утомительно, но комки испортят всю нежность. Отдельно разотрите пачку масла (200 г) с 1 стаканом сахара. Делайте это не спеша, пока масса не побелеет и не станет пышной. Добавьте 4 желтка, растертых с ванилином на кончике ножа. Соедините творог и масляную смесь, мешая лопаткой.

В отдельной миске взбейте 0,5 стакана жирных сливок до состояния, когда они начинают держать форму, и аккуратно вмешайте их в творог. Теперь самое приятное — добавки. Можно положить горсть цукатов из апельсиновых корок и горсть изюма, который перед этим пару часов пропитывался в воде. Выложите массу в пасочницу, выстеленную влажной марлей. Сверху поставьте груз, например трехлитровую банку с водой. И отправьте в холодильник на ночь. Утром переверните пасху на блюдо, снимите марлю. Узоры от пасочницы будут четкими, а сам десерт — невероятно нежным. Такая домашняя творожная пасха хранится в холодильнике до пяти дней.

Творожная пасха в духовке: горячий вариант для любителей удивлять гостей

Творожная пасха в духовке пропекается полностью, но остается такой же вкусной. В чашу блендера отправьте 500 г творога, 3 яйца, 0,5 стакана сахара, 2 столовых ложки манки и щепотку соли по вкусу. Взбивайте до состояния крема. Добавьте 100 г сметаны и 1 чайную ложку разрыхлителя, еще раз включите блендер. Форму для пасхи или обычную силиконовую смажьте маслом и присыпьте сухарями. Выложите творожную массу, разровняйте ложкой. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40 минут. Проверьте шпажкой: она должна выходить почти сухой, но с парой влажных крошек. Выключите огонь и оставьте пасху внутри еще на 15 минут. Затем дайте постоять на столе 10 минут, накройте тарелкой и переверните. Подавать такую творожную пасху можно и теплой, и холодной. Она напоминает запеканку, но более влажную и ароматную. Сверху можно полить ее растопленным маслом с корицей или клюквенным соусом.

Творожная пасха «три шоколада»: праздник после Великого поста

Если вы хотите удивить гостей и побаловать домашних, готовьте творожную пасху «три шоколада». Это десерт, который выглядит как музейный экспонат, а съедается за пять минут. Начните с основы: 1 кг творога (трижды протрите, не ленитесь), 200 г масла, 100 г сахарной пудры и 200 мл жирных сливок. Масло взбейте с пудрой, добавьте творог, затем аккуратно вмешайте сливки, взбитые до мягких пиков.

Разделите эту массу на три равные миски. В первой растопите 100 г темного шоколада (чем горше, тем лучше). Во второй — 100 г молочного шоколада. В третьей — 100 г белого шоколада. Каждую часть помешайте и уберите в холодильник на 20 минут, чтобы масса загустела, но не закаменела. Пасочницу застелите влажной марлей. Выкладывайте слои по очереди: темный, молочный, белый. Каждый слой слегка придавливайте ложкой, чтобы выпустить пузырьки воздуха. Накройте марлей, поставьте гнет и отправьте в холодильник на сутки. Перед подачей аккуратно переверните пасху на блюдо.

Творожная пасха три шоколада на срезе напоминает зебру. Режьте ее теплым ножом, который вы предварительно опустили в горячую воду и вытерли.

Советы для идеальной текстуры

Творог должен быть сухим. Если купили влажный, откиньте его на сито, застеленное марлей, и оставьте на ночь в холодильнике — лишняя сыворотка стечет. Никогда не взбивайте творог с маслом блендером, только ложкой или лопаткой. Блендер делает массу жидкой и клейкой, а нам нужна нежность. Пасочницу перед закладкой обязательно сбрызгивайте водой из пульверизатора, а потом уже застилайте марлей — так ткань лучше прилегает. Гнет должен весить не меньше килограмма. Храните пасху в холодильнике, но перед подачей дайте ей постоять 10 минут при комнатной температуре — вкус станет ярче.

И не бойтесь экспериментировать: вместо цукатов положите в классическую пасху сушеную вишню или кусочки кураги. В шоколадную версию добавьте между слоями дробленые орехи. Ваша фантазия — лучший ингредиент. Светлой Пасхи!

Ранее мы рассказали о том, как приготовить советское печенье