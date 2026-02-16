Зимняя Олимпиада — 2026
Худеем со вкусом: бризоль с цветной капустой на сковороде на ужин

Цветная капуста с яйцом на сковороде, пошаговый рецепт с фото Цветная капуста с яйцом на сковороде, пошаговый рецепт с фото Фото: Shutterstock/FOTODOM
Если вы следите за фигурой, то наверняка у вас имеется собственная копилка вкусных и легких блюд, которые можно приготовить на ужин без риска поправиться. Добавляем в нее еще один рецепт — бризоля с цветной капустой. Он готовится менее чем за полчаса на обычной сковороде.

Для приготовления необходимо выбрать некрупные соцветия цветной капусты, приготовить пару яиц, специи и не более 10 г сливочного масла. Из яиц готовим болтушку с солью и перцем. Масло растапливаем на сковороде с толстым дном. Каждое соцветие капусты окунаем в бризоль и выкладываем в масло. Обжариваем со всех сторон, аккуратно переворачивая кусочки вилкой. В идеале соцветия в бризоле должны покрыться золотистой корочкой со всех сторон.

  • Калорийность на 100 г: 57 ккал.
  • БЖУ: 4,08/2,61/5,01.
  • Время приготовления: 20 минут.
